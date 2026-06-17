Jozanne van der Velden: een uitzondering op de regel

Jozanne van der Velden is momenteel wethouder in Venlo en de dochter van oud-wethouder Jo van der Velden. Haar opa Hein was eveneens wethouder in de gemeente Tegelen. Jozanne had aanvankelijk niet de bedoeling om in de politiek te treden, maar is uiteindelijk aangegrepen door haar interesse in staatsbestuursrecht.

In Venlo is momenteel sprake van een uitzondering op de regel dat de leiding van een familiebedrijf vanzelfsprekend wordt overgedragen van de ene op de andere generatie.

Jozanne van der Velden is momenteel wethouder in Venlo en de dochter van oud-wethouder Jo van der Velden. Haar opa Hein was eveneens wethouder in de gemeente Tegelen. Jozanne had aanvankelijk niet de bedoeling om in de politiek te treden, maar is uiteindelijk aangegrepen door haar interesse in staatsbestuursrecht. Haar vader Jo is erg trots op zijn dochter en heeft alle vertrouwen in haar wilskracht en drive om het wethouderschap goed te vervullen.

Of het bij drie generaties wethouderschap blijft binnen de familie Van der Velden, is een gesprek dat weleens wordt gevoerd aan de keukentafel. Jozanne heeft zelfs al een zoon die studeert aan de Universiteit van Breda en die mogelijk later ook in de politiek zal treden





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Jozanne Van Der Velden Venlo Wethouder Politiek Staatsbestuursrecht

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