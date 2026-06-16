Journalisten kritisch over komst Van Bronckhorst bij Feyenoord: Verwachtingen te hoog, pijnlijke keuze voor Van Persie

De verwachtingen rondom Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshoff bij Feyenoord zijn according to journalist Valentijn Driessen veel te hoog. Hij kan zich niet vinden in de keuze om Van Bronckhorst aan te trekken ten koste van Robin van Persie. Mike Verweij vindt daarentegen dat de Rotterdammers een goede keuze maken. Beide journalisten gaven hun mening in een podcast. Driessen vreest dat de lat te hoog wordt gelegd en dat hetteam niet de verwachte prijzen zal oogsten. Verweij vindt het wel pijnlijk voor Van Persie dat hij moet wijken voor Van Bronckhorst, ook al heeft die het fantastisch gedaan bij Feyenoord.

Valentijn Driessen denkt dat de verwachtingen rondom Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshoff bij Feyenoord 'veel te hoog' liggen. De journalist vankan zich bovendien niet vinden in de keuze om Van Bronckhorst aan te trekken ten koste van Robin van Persie.

Maandag bracht transferexpert Fabrizio Romano het nieuws naar buiten dat Van Bronckhorst en Hulshoff het nieuwe trainersduo gaan vormen bij Feyenoord. De komst van het tweetal zou al in kannen en kruiken zijn. Mike Verweij vindt dat de Rotterdammers een goede keuze maken met het aantrekken van het duo, zo laat de Ajax-watcher weten in de podcast.

Van Bronckhorst is de meest succesvolle trainer ooit bij Feyenoord qua prijzen, dus in dat opzicht is het logisch dat hij een keer terug zou komen. Feyenoord is op zoek naar een trainer en Van Bronckhorst is beschikbaar. Hij heeft het in het begin natuurlijk niet zo goed gedaan, toen is Dick Advocaat bijgesprongen en uiteindelijk heeft hij het wel heel erg goed gedaan. Als die mogelijkheid zich dan voordoet...

Driessen kan zich daarentegen niet vinden in de keuze voor Van Bronckhorst. Op het moment dat je Van Persie aan de kant zet, dan verwacht je van Eénhoorn en Rigaux dat zij iemand achter de hand hebben die gewoon een frisse wind door Feyenoord laat heen waaien en dat ze niet terug grijpen op het verleden.

Negen van de tien keer gaat dat fout en de verwachtingen zijn dadelijk dat Sipke Hulshoff weer voor het Arne Slot-voetbal zorgt en dat Van Bronckhorst ervoor zorgt dat de prijzen aaneengeregen worden. De lat ligt nu al veel te hoog voor deze mensen, vervolgt de journalist. En ik mag hopen dat Van Bronckhorst niet als een soort stroman is aangetrokken, maar echt vanwege zijn eigen kwaliteiten.

Ik had verwacht dat als Eenhoorn en Rigaux de beslissing nemen met betrekking tot Van Persie, dat er dan gewoon een grote naam binnenkomt zoals Glasner. De keuze voor Van Bronckhorst vind ik wel heel pijnlijk voor Van Persie, vult Verweij aan. Als hij dan toch moet wijken, dan zou je verwachten dat het voor een grote naam zou zijn. Met alle respect hoor, want Van Bronckhorst heeft het fantastisch goed gedaan





VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Feyenoord Giovanni Van Bronckhorst Sipke Hulshoff Robin Van Persie Valentijn Driessen Mike Verweij Trainersduo Verwachtingen Transfer Eredivisie

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Giovanni van Bronckhorst keert terug als hoofdtrainer van Feyenoord, Sipke Hulshoff assistentGiovanni van Bronckhorst keert terug als hoofdtrainer van Feyenoord. De voormalig speler en kampioenstrainer van de Rotterdammers volgt de onlangs ontslagen Robin van Persie op.

Read more »

Niet Sipke Hulshoff, maar Giovanni van Bronckhorst wordt de officiële hoofdtrainer van FeyenoordGiovanni van Bronckhorst (51) wordt snel gepresenteerd als nieuwe hoofdtrainer van Feyenoord, zo meldt Fabrizio Romano maandag. Sipke Hulshoff gaat het clubicoon assisteren in De Kuip.

Read more »

Een opfrisser: zo verliep eerste periode Van Bronckhorst als trainer van FeyenoordGiovanni van Bronckhorst gaat een tweede termijn tegemoet als trainer van Feyenoord. De Rotterdammers hebben volgens transferexpert Fabrizio Romano een akkoord bereikt met de oud-international. Ook Sipke Hulshoff keert terug naar De Kuip. Daarmee krijgt Feyenoord een trainersduo met een rijk verleden in Rotterdam.

Read more »

Van Bronckhorst dicht bij terugkeer als hoofdtrainer van FeyenoordGiovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshoff keren terug bij Feyenoord. Afgelopen seizoen waren ze nog assistent onder Arne Slot bij Liverpool.

Read more »