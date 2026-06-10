Journalist mishandeld tijdens undercoveropnames over drugshandel via Snapchat

Een journalist van Pointer is mishandeld tijdens undercoveropnames over drugshandel via Snapchat. Het onderzoeksprogramma van KRO-NCRV concludeert dat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen nog altijd makkelijker te kopen zijn via Snapchat.

Een journalist van Pointer is mishandeld tijdens undercoveropnames over drugshandel via Snapchat . Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van twee dealers.

De Groot heeft aangifte gedaan. Het onderzoeksprogramma van KRO-NCRV concludeert dat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen nog altijd makkelijker te kopen zijn via Snapchat, ondanks dat het socialemediaplatform beterschap heeft beloofd. Het team van journalisten vond online ruim honderd dealerprofielen. Door een van deze personen is De Groot mishandeld.

De presentator zegt tegen de NOS dat dit drie weken geleden is gebeurd. De Groot had toen al bij diverse dealers op het platform illegale middelen besteld en vervolgens op straat gekocht. Ditmaal zou de journalist het tripmiddel overhandigden aan twee personen.

'Ik kreeg op dat moment een heel harde vuistslag in mijn gezicht. Toen zijn ze er snel met het geld vandoor gegaan.

' Hij denkt dat hij niet herkend was als journalist. Het kwam volgens hem in feite neer op een ripdeal. De berovers waren volgens hem twee jonge jongens, maar het is onduidelijk of het gaat om minderjarigen.

'Het was zeer heftig en het team is er ook van geschrokken', blikt de presentator terug. Hij was tijdens de beroving alleen, maar collega's waren wel dichtbij. De mishandeling is vastgelegd met een verborgen camera. Het is de eerste keer dat De Groot dit heeft meegemaakt.

'Met deze uitzending laten we zien dat Snapchat een soort Wilde Westen is geworden', zegt de journalist. Het programma wordt morgen om 16.00 uur gepubliceerd op YouTube. Via emoji's of straattaal zijn aanbieders van drugs en wapens volgens de journalisten makkelijk te vinden. Er werd gesproken met vele tientallen jongeren, die aangeven dat er laagdrempelig toegang is tot verboden middelen.

In sommige gevallen zouden dealers zelfs via het algoritme van Snapchat worden voorgesteld aan gebruikers. Het in de VS gevestigde Snap Inc. heeft in 2025 naar eigen zeggen 2,2 miljoen drugsgerelateerde posts verwijderd en 538.000 accounts geblokkeerd. In de verklaring staat ook dat het bedrijf ervan op de hoogte is dat 'criminelen hun tactieken voortdurend aanpassen'. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) begon in september vorig jaar een onderzoek naar Snapchat, vanwege de verkoop van illegale vapes.

De Europese Commissie is onder meer op verzoek van de Nederlandse toezichthouder een onderzoek gestart naar de verkoop van illegale vapes via Snapchat





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Snapchat Drugshandel Onderzoeksprogramma KRO-NCRV Journalist Mishandeld

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