Journalist Hisham Zaqout onderzoekt overlevingsstrategieën in Gaza vanuit Nederland

Na tweeënhalf jaar oorlogsverslaggeving in Gaza werkt Hisham Zaqout nu bij onderzoeksinstituut NIAS in Nederland. Hij onderzoekt hoe Palestijnse journalisten onder extreme omstandigheden blijven werken en overleven, met als doel de internationale veiligheidsrichtlijnen aan te passen.

Tweeënhalf jaar lang versloeg Hisham Zaqout als journalist de oorlog in Gaza . Hij is nu in Nederland om met zijn ervaring journalisten in conflictgebieden te helpen.

Dat doet hij door onderzoek te doen naar de overlevingsstrategieën van Palestijnse journalisten. Daarvoor kreeg hij een beurs van onderzoeksinstituut NIAS. Zijn officiële verblijf in Nederland kwam niet vanzelf. Hij moest via de rechter proberen af te dwingen dat het ministerie van Buitenlandse Zaken hem zou helpen om zijn visum op te halen.

Dat lag klaar in Jordanië, maar zonder hulp kwamen de drie Gaza niet uit. De bestuursrechter oordeelde dat Nederland hen niet hoefde te helpen. Op Zaqout had die uitspraak geen effect meer, hij was net in Nederland aangekomen met hulp van Qatar. Zijn werkgever Al Jazeera heeft in de Qatarese hoofdstad Doha zijn hoofdkantoor.

Zeventien jaar werkt Zaqout voor de Arabische nieuwszender, de laatste 2,5 jaar vanwege de oorlog van Israël tegen Hamas onder zeer moeilijke omstandigheden. Als correspondent maakte hij reportages en deed hij veel live verslag. Er was geen functionerend kantoor meer. Zijn collega's en hij woonden in tenten en hadden vaak geen toegang tot schoon drinkwater, voedsel, benzine of een werkende auto.

Ondertussen werden ze door het Israëlische leger aangevallen. Dertien van zijn ruim dertig collega's kwamen om het leven. Volgens de Verenigde Naties zijn er sinds het begin van de oorlog in Gaza bijna 200 journalisten om het leven gekomen. Stoppen heeft Zaqout nooit gedacht.

Hij had geen keuze, ze konden niet weg. Dus dan doe je wat wel kan en dat is werken. Het is de enige manier waarop ze de rest van de wereld konden laten zien wat er gebeurde. Zijn opleiding leerde hem over veiligkeitsprotocollen.

Die protocollen werken niet in Gaza, want wat doe je als je wordt aangevallen en niet aan je basisbehoeften kunt voldoen? Behalve dat hij met het verlies van collega's te maken had, verloor hij 120 familieleden. Dat zijn naasten, maar ook verre familieleden. Familie die het overleefde, heeft hij in Gaza moeten achterlaten.

Zijn vrouw en kinderen konden wel samen met hem Gaza verlaten, zij wonen in België. Hoewel Zaqout niet meer in Gaza is, probeert hij zijn collega's waar hij kan vanuit Nederland te ondersteunen. Veel van de apparatuur die ze gebruiken is beschadigd of werkt niet meer. Ze gebruiken hun mobiele telefoons om verslag te doen.

Hij helpt ze om technologische problemen die ze hebben op te lossen. Ook schrijft hij nieuwsartikelen of reportages over Gaza. Hij is op een veilige plek, heeft hier alles wat hij nodig heeft. Hij werkt nog steeds in Gaza, maar op afstand.

Hoewel hij van zijn werk hield, mist hij het niet. Zijn collega's mist hij wel. Hij leefde 2,5 jaar met hen. Zijn collega's zijn niet enkel collega's, ze zijn zijn vrienden.

Sinds 10 oktober 2023 geldt er een staakt het vuren in Gaza. Toch betekent dat volgens Zaqout dat er voor zijn collega's weinig is veranderd. Ze wonen nog steeds in tenten, hebben geen kantoor en hebben nog dagelijks met bombardementen te maken. De ervaring die hij als journalist in Gaza heeft opgedaan, probeert hij nu in te zetten om collega's in conflictgebieden te helpen.

Vijf maanden lang doet hij onderzoek bij het NIAS. Hij krijgt er gedurende zijn onderzoeksperiode onderdak, een kantoor, een beurs en hij heeft veel contact met Nederlandse en internationale onderzoekers die hier ook tijdelijk zijn. Zaqout onderzoekt hoe het journalisten in Gaza lukt om, ondanks pogingen om hen het zwijgen op te leggen, toch verslag te doen en te overleven. Hij hoopt uiteindelijk te kunnen helpen de handleiding voor journalisten in conflictgebieden van de International Federation of Journalists te actualiseren.

Zijn opleiding leerde hem over die handleiding, die veiligheidsprotocollen bevat. Die protocollen werken niet in Gaza. Niet alleen burgers, maar ook journalisten werden aangevallen. Wat doe je dan?

Onderdeel moet zijn hoe je als journalist overleeft wanneer je wordt aangevallen en niet aan je basisbehoeften kunt voldoen, maar ook hoe je schrijft, filmt en live verslag doet met je mobiele telefoon. Welke applicaties handig zijn en hoe nieuwsredacties daar beter op ingericht kunnen worden. Eind juli zit zijn tijd in Nederland erop. Als journalist krijgt hij naar eigen zeggen geen toestemming om terug te gaan naar Gaza.

Hij was correspondent en dat werk wil hij voortzetten. Al Jazeera heeft verspreid over de wereld meer dan 100 kantoren. Hij gaat daar werken waar hij nodig bent





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Gaza Journalist Hisham Zaqout Oorlogsverslaggeving Overlevingsstrategieën

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