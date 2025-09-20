José Mourinho is terug bij Benfica, 25 jaar na zijn eerste aanstelling. De eerste wedstrijd onder Mourinho tegen AVS eindigde in een 0-3 overwinning. De club wil de landstitel terugwinnen en de concurrentie van Sporting Portugal en FC Porto verslaan.

José Mourinho keert terug bij Benfica , de club waar hij eerder al in 2000 kort werkte als aanstormend trainerstalent. Zijn terugkeer, precies een kwart eeuw na zijn eerste aanstelling door de Europa Cup I-winnaar van 1961 en 1962, markeert een belangrijk moment voor de club en de Portugese voetbalwereld.

De verwachtingen zijn hooggespannen, zeker gezien de mindere resultaten van Benfica in de recente jaren, hoewel Mourinho tijdens zijn presentatie benadrukte dat hij in de afgelopen seizoenen nog wel twee Europese finales heeft bereikt. De focus ligt nu op het weer naar de top brengen van Benfica en het beëindigen van de dominantie van Sporting Portugal in de Portugese competitie. Mourinho's benoeming heeft direct invloed op de teamdynamiek en de strategie van de club, en de fans kijken reikhalzend uit naar de impact van zijn tactische benadering. Het is duidelijk dat Mourinho de ambitie heeft om Benfica weer naar glorieuze hoogtes te leiden, met het doel om titels te winnen en te concurreren op Europees niveau. \De eerste test voor de nieuwe Mourinho-periode was de wedstrijd tegen laagvlieger AVS. De wedstrijd, die een cruciale start markeerde voor de hernieuwde samenwerking, kende een wat moeizame start. In de eerste helft speelde Benfica, ondanks de aanwezigheid van sterke spelers zoals Georgiy Sudakov en Vangelis Pavlidis, niet overtuigend. Echter, vlak voor rust kwam er verandering in het spel, met Sudakov die in twee pogingen het net wist te vinden. De tweede helft bracht meer vuurwerk, met een benutte strafschop van Vangelis Pavlidis, gevolgd door een doelpunt van Franjo Ivanovic, die de score verder uitbouwde. De overwinning met 0-3 liet een significante impact zien op de positie van Benfica in de competitie, waarbij het team nu op dertien punten staat na vijf gespeelde wedstrijden. De wedstrijd was een goede test om de strategieën van Mourinho in praktijk te zien en om te bepalen welke tactische aanpassingen nodig zijn om de club verder te helpen.\De competitie is echter niet zonder uitdagingen. Benfica zag de afgelopen twee seizoenen de landstitel naar Sporting Portugal gaan, en dit seizoen lijkt FC Porto van Francesco Farioli ook een grote rol te gaan spelen in de strijd om het kampioenschap. Dit betekent dat Mourinho en zijn team niet alleen de strijd aan moeten gaan met de concurrentie, maar ook met de druk van de fans en de media, die ongetwijfeld hoge verwachtingen hebben. De terugkeer van Mourinho heeft al een golf van enthousiasme teweeggebracht, en er wordt verwacht dat hij Benfica weer naar het hoogste niveau zal tillen. Met een mix van ervaren spelers en opkomende talenten, in combinatie met Mourinho's tactische expertise, is er veel potentieel voor succes. De komende wedstrijden en de rest van het seizoen zullen bepalend zijn voor de vraag of Benfica onder Mourinho weer kan domineren in de Portugese competitie en kan schitteren op Europees niveau





