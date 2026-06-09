José Mourinho wordt de nieuwe coach van Real Madrid. Hij moet het getroebleerde Real Madrid weer terug naar de top brengen en de titel winnen. De Spaanse voetbalbond verwacht grote dingen van de Italiaanse trainer. Hij moet bewijzen dat hij de juiste man is om de titel te winnen. De komende weken zal hij moeten bewijzen dat hij de juiste man is om de titel te winnen.

Het is de zomer van 2010. Het wereldkampioenschap in Zuid-Afrika begint over amper twee weken. Spanje reist met een ijzersterke selectie af naar het zuidelijk halfrond.

Na een Europese titel is het tijd om te laten zien wat er in huis is op het mondiale podium. In de hoofdstad staat het hoofd nog even niet naar het WK. De nieuwe raad van Florentino Pérez hebben in het afgelopen seizoen weliswaar 96 punten verzameld in de competitie, maar prijzen leverde het weer niet op. Conclusie: Manuel Pellegrini voldoet niet als trainer en mag na één jaar weer wiebelen.

En zo begint de zoektocht naar een nieuwe coach voor Cristiano Ronaldo, Kaká en consorten. Aartsrivaal Barcelona is een maatje te groot gebleken. In 2008 namen de Catalanen een gok, door de onervaren Pep Guardiola als hoofdtrainer aan te stellen.

In de zoektocht naar een opvolger voor Frank Rijkaard ging het uiteindelijk tussen twee kandidaten: oud-assistent José Mourinho, die daarna met FC Porto de Champions League won en met Chelsea landskampioen van Engeland is geworden, of Guardiola, op dat moment trainer van Barça B. President Joan Laporta, een vertrouweling van Johan Cruijff, koos voor die laatste en dat is een meesterzet gebleken. In zijn eerste seizoen won Guardiola de treble en ook in zijn tweede jaar grijpt Real Madrid naast alle prijzen.

Florentino Pérez zoekt naar een antwoord op de ontembare voetbalmachine die in Catalonië wordt gesmeed. De keuze landt op José Mourinho, die twee jaar geleden nog is afgewezen door Barça. Voor acht miljoen euro wordt zijn contract bij Internazionale afgekocht. Met de Italiaanse grootmacht heeft Mourinho een week eerder de Champions League veroverd.

In de halve finale hebben de Catalanen grote moeite met Barcelona. Hij wordt gepresenteerd als de anti-Barça. Hij moet het getroebleerde Real Madrid een nieuwe identiteit geven en vooral: prijzen winnen. De laatste eindzege in het miljardenbal is acht jaar geleden.

De laatste landstitel dateert van voor Guardiola. Dat is onwaardig. Mourinho wordt de negende coach in zes jaar die het mag proberen in het Estadio Santiago Bernabéu. De vraag is of hij de juiste man is om de titel te winnen.

Zijn opkomst bij Real Madrid is een grote gok. De Spaanse voetbalbond verwacht grote dingen van de Italiaanse trainer. Hij moet het getroebleerde Real Madrid weer terug naar de top brengen. De Spaanse voetbalbond verwacht dat hij de titel gaat winnen.

Maar of hij dat kan, is nog maar de vraag. De komende weken zal hij moeten bewijzen dat hij de juiste man is om de titel te winnen. De Spaanse voetbalbond verwacht grote dingen van de Italiaanse trainer. Hij moet het getroebleerde Real Madrid weer terug naar de top brengen.

De vraag is of hij de juiste man is om de titel te winnen. De komende weken zal hij moeten bewijzen dat hij de juiste man is om de titel te winnen. De Spaanse voetbalbond verwacht grote dingen van de Italiaanse trainer. Hij moet het getroebleerde Real Madrid weer terug naar de top brengen.

De vraag is of hij de juiste man is om de titel te winnen. De komende weken zal hij moeten bewijzen dat hij de juiste man is om de titel te winnen.





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