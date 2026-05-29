José Fonte neemt afscheid met opgeheven hoofd: 'Belangrijkste is dat we doel hebben gehaald'

José Fonte, de Portugese verdediger, blikt terug op zijn carrière na zijn laatste wedstrijd. Hij sprak over de moeilijke momenten, zijn successen bij Southampton en het Europees kampioenschap met Portugal.

Voor José Fonte zat het erop. De Portugese verdediger speelde zijn laatste wedstrijd in het betaalde voetbal en blikte terug op een bijzondere loopbaan. Tijdens de laatste wedstrijd van het seizoen bleef Fonte op de bank.

'Ik wilde het team helpen en mijn energie op hen overbrengen', vertelde de 40-jarige verdediger aan de pers. 'De coach besliste iets anders, maar het belangrijkste is dat we ons doel hebben gehaald. De club verdient dit en dat is wat ik met mij meeneem.

' Fonte had degradatie niet terecht gevonden. 'Het zou erg moeilijk zijn geweest om zo af te sluiten, bijna ondenkbaar. We hebben dit seizoen veel problemen gekend, maar deze groep werkt zo hard en is zo ambitieus. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik het einde van mijn carrière kan vieren met een lach op mijn gezicht in plaats van met tranen in mijn ogen.





