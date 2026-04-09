Ajax heeft het contract van de jonge Belgische middenvelder Jorthy Mokio verlengd. Ondanks moeizame onderhandelingen is er een akkoord bereikt, waardoor Mokio langer in Amsterdam blijft.

Jorthy Mokio heeft zijn contract bij Ajax verlengd. Er zijn al langere tijd onderhandelingen geweest tussen beide partijen, en een contractverlenging was geen zekerheid. Via de clubkanalen is bekendgemaakt dat de jonge Belgische middenvelder langer verbonden blijft aan de club. Het vorige contract van Mokio liep nog tot medio 2027, maar om een transfervrij vertrek volgend seizoen te voorkomen, zijn de partijen al in gesprek gegaan.

De onderhandelingen bleken moeizaam te verlopen, maar technisch directeur is er uiteindelijk in geslaagd om Mokio te overtuigen om in Amsterdam te blijven.\Cruijff reageerde na de contractondertekening: 'Jorthy is pas achttien jaar en heeft al bijna vijftig wedstrijden in het eerste elftal van Ajax gespeeld. De talenten van Mokio zijn bekend in heel Europa. We zijn erg blij dat hij naar ons toe kwam om aan te geven dat hij graag bij ons wil blijven. Hij kan hier verder groeien en nog meer van waarde zijn voor Ajax. We zijn ervan overtuigd dat we de komende seizoenen veel plezier aan hem gaan beleven.' Dit seizoen kwam Mokio 31 keer in actie voor Ajax, met vier doelpunten en twee assists als resultaat. Er gingen eerder twee voorstellen van Ajax aan Mokio voorbij, maar bij de derde poging is het dus gelukt om het grote talent te behouden. Volgens Transfermarkt vertegenwoordigt de achttienjarige een marktwaarde van acht miljoen euro.\De verlenging van het contract van Mokio is een belangrijke stap voor Ajax. De club behoudt een veelbelovende speler voor de toekomst. De fans hopen op nog veel meer mooie momenten van Mokio in het Ajax-shirt. In het nieuws komen ook reacties van fans over andere onderwerpen, maar die staan los van de contractverlenging van Mokio. Sommige fans uiten hun mening over het supportergedrag en de kritiek op Israël, terwijl anderen kritiek uiten op scheidsrechterlijke beslissingen. Deze opmerkingen tonen de diversiteit aan meningen onder de supporters, maar hebben geen directe link met de contractverlenging van Mokio. Het is duidelijk dat de club de toekomst met Mokio ziet en vertrouwen heeft in zijn potentieel. De club investeert in talent, in de hoop op een succesvolle toekomst, zowel in de competitie als in Europese wedstrijden. De fans hopen dat Mokio zich verder ontwikkelt en een sleutelspeler wordt in het team





