Ajax heeft het contract van het talentvolle Belgische middenvelder Jorthy Mokio verlengd tot medio 2031. De achttienjarige speler, die al indruk maakte in het eerste elftal, is nu langer aan de club verbonden, wat een belangrijke stap is voor de toekomst van Ajax.

Jorthy Mokio heeft zijn contract bij Ajax met succes verlengd. Na intensieve onderhandelingen is de jonge Belgische middenvelder nu tot medio 2031 aan de club verbonden. Dit is een belangrijke ontwikkeling voor Ajax , aangezien Mokio's oorspronkelijke contract nog tot medio 2027 liep, wat de club kwetsbaar maakte voor een transfervrij vertrek in het volgende seizoen.

De onderhandelingen verliepen niet zonder slag of stoot, maar uiteindelijk is technisch directeur erin geslaagd Mokio te overtuigen om in Amsterdam te blijven. Het tekenen van de overeenkomst is een cruciale stap in de strategie van Ajax om talentvolle spelers te behouden en te investeren in de toekomst van het team. Het vasthouden van Mokio is van essentieel belang voor de club, gezien zijn potentieel en prestaties tot nu toe.\Het feit dat Mokio pas achttien jaar is en al bijna vijftig wedstrijden in het eerste elftal van Ajax heeft gespeeld, benadrukt de enorme waarde die hij al heeft voor de club. Volgens Johan Cruijff, die de ondertekening van de contractverlenging begeleidde, is Mokio's talent ook in de rest van Europa opgemerkt. Cruijff benadrukte de vreugde van de club over Mokio's wens om langer bij Ajax te blijven, wat de mogelijkheid biedt voor verdere ontwikkeling en een nog grotere bijdrage aan het team. Dit seizoen heeft Mokio al 31 keer gespeeld voor Ajax, waarbij hij vier doelpunten heeft gescoord en twee assists heeft gegeven, wat zijn cruciale rol in het team aantoont. Er gingen geruchten dat Mokio eerder twee voorstellen van Ajax had afgewezen, maar bij de derde poging is er wel overeenstemming bereikt. De marktwaarde van de achttienjarige wordt door Transfermarkt geschat op acht miljoen euro, wat het belang van het behoud van Mokio nog eens onderstreept. Het verlengen van het contract is niet alleen een overwinning voor Ajax, maar ook een signaal dat de club vastbesloten is om talentvolle spelers te ontwikkelen en te behouden.\De contractverlenging van Mokio is meer dan alleen een administratieve handeling; het is een strategische zet die de ambities van Ajax voor de komende jaren weerspiegelt. Het toont de club's inzet om een competitieve selectie te behouden en te versterken. Dit is essentieel voor het succes op zowel nationaal als internationaal niveau. De beslissing om Mokio te behouden, ondanks de interesse van andere clubs, bevestigt de reputatie van Ajax als een topclub die talentvolle spelers aantrekt en koestert. De club kan nu verder bouwen aan een team rond Mokio, met de wetenschap dat hij een belangrijke speler zal zijn in de toekomst. De club is overtuigd van de waarde die Mokio heeft en zal nog veel plezier aan hem beleven. De verlenging is een positief teken voor de toekomst van Ajax. De prestaties van Mokio tot nu toe, in combinatie met zijn jonge leeftijd, duiden op een veelbelovende carrière. Ajax zal de komende jaren ongetwijfeld veel plezier beleven aan de Belgische middenvelder. Het is van cruciaal belang voor Ajax dat jonge talenten zich ontwikkelen en de club helpen naar succes. Deze contractverlenging is een belangrijke stap voor het bereiken van de clubdoelen





Ajax Jorthy Mokio Contractverlenging Voetbal Eredivisie Talent

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'Jordi Cruijffs cv is niet indrukwekkend genoeg om: 'Ajax weer Ajax te maken''Het Parool vraagt zich hardop af of Jordi Cruijff wel genoeg kwaliteiten heeft om technisch directeur van Ajax te zijn. Volgens de krant dankt de TD van de Amsterdammers zijn aanstelling slechts aan zijn achternaam en is zijn cv niet goed genoeg voor Ajax.

Jorthy Mokio verlengt contract bij AjaxAjax heeft het contract van de jonge Belgische middenvelder Jorthy Mokio verlengd. Ondanks moeizame onderhandelingen is er een akkoord bereikt, waardoor Mokio langer in Amsterdam blijft.

Ajax Verlengt Contract van Talentvolle Verdediger Jorthy MokioAjax heeft het contract van de jonge Belgische verdediger Jorthy Mokio verlengd. De achttienjarige speler, die inmiddels bijna vijftig wedstrijden in het eerste elftal heeft gespeeld, ligt nu tot 2029 vast in de Johan Cruijff Arena. Technisch directeur Jordi Cruijff is zeer te spreken over de contractverlenging.

Verweij wijst boosdoener aan inzake Ajax-onderhandelingen: 'Nogal aparte man'Mike Verweij heeft tekst en uitleg gegeven over de onderhandelingen tussen Ajax en Jorthy Mokio. Het duurde geruime tijd, maar de Belg zette deze week zijn handtekening onder een verlengde verbintenis. Dat ging niet zonder slag of stoot.

Bijzondere onthulling: 'Zijn vader, een aparte man, wil dat hij weggaat bij Ajax'Dat Jorthy Mokio zijn contract bij Ajax zou verlengen, was lange tijd geen vanzelfsprekendheid. Volgens Mike Verweij stuurde de vader van de talentvolle middenvelder aan op een vertrek uit Amsterdam.

Enorme opluchting in Amsterdam: Ajax weet Mokio langdurig te bindenJorthy Mokio heeft zijn contract bij Ajax verlengd. Al langere tijd waren er onderhandelingen tussen de beide partijen en een contractverlenging was geen uitgemaakte zaak. Via de officiële kanalen laat Ajax weten dat Mokio nu tot medio 2031 vastligt.

