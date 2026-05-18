Jorthy Mokio kiest voor Congo, maar debuut zal uitgesteld blijven

Jorthy Mokio , die voorheen voor België speelde, staat niet in de landselectie van DR Congo voor het WK van dit jaar. De achttienjarige middenvelder maakt de overstap van België naar Congo om mee te kunnen naar het jaarlijks internationale voetbaltoernooi.

Toch ging zijn deelname niet door. In een recent interview met Mokio legde hij uit waarom hij tot die beslissing kwam.

'Nadat duidelijk werd dat ik twijfelde tussen Congo en België kwam alles in een stroomversnelling', aldus Mokio. Uiteindelijk heeft hij ervoor gekozen zijn gevoel te volgen en beschikbaar te stellen voor Congo. Hij hoopt daar binnenkort voor te mogen uitkomen, maar zijn debuut moet worden uitgesteld, aangezien hij en Ezechiel Banzuzi niet geselecteerd werden voor de nationale ploeg. Banzuzi heeft al elf interlands voor Jong Oranje gespeeld, maar koos in maart voor Congo.

Op dit moment is hij bezig met Jong Oranje en zijn verdere loopbaan





