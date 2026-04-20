Jörgen Raymann keert terug op tv met nieuwe talkshow en comeback van Tante Es

Cabaretier Jörgen Raymann maakt na jaren afwezigheid zijn televisie-comeback met het programma Die andere late night en brengt daarbij zijn legendarische typetje Tante Es terug.

Na een opvallende afwezigheid van meerdere jaren op de Nederlandse televisie maakt cabaretier Jörgen Raymann zijn langverwachte rentree. De 59-jarige entertainer heeft officieel aangekondigd dat hij de presentatie op zich neemt van het nieuwe televisieprogramma Die andere late night. Dit nieuws, dat zondagavond naar buiten werd gebracht tijdens zijn deelname aan het radioprogramma Met het oog op morgen, zorgt voor veel enthousiasme bij zijn trouwe schare fans.

Het programma belooft een frisse en prikkelende kijk op de actualiteit te bieden, waarbij een wisselende groep cabaretiers op humoristische en kritische wijze de gebeurtenissen van de dag onder de loep neemt. Voor Raymann is dit de ideale manier om zijn expertise op het gebied van entertainment te combineren met een scherpe maatschappelijke blik. Naast de lancering van zijn nieuwe talkshow is er nog meer heuglijk nieuws voor de fans van het eerste uur: het iconische typetje Tante Es keert eveneens terug in de schijnwerpers. Raymann onthulde dat hij momenteel werkt aan een speciaal project voor de NPO, waarin zijn geliefde alter ego een prominente rol zal spelen. Hoewel Tante Es niet de hoofdfocus is van de nieuwe late night show, zal ze regelmatig verschijnen in de vorm van een gastrol of cameo. Deze comeback markeert een bijzonder moment voor de Nederlandse televisiegeschiedenis, aangezien Tante Es jarenlang een van de meest herkenbare en geliefde figuren was in de Nederlandse huiskamers. De toevoeging van dit personage aan zijn nieuwe projecten toont aan dat Raymann zijn verleden koestert terwijl hij tegelijkertijd naar de toekomst kijkt. De weg terug naar de publieke omroep was voor de cabaretier echter niet zonder slag of stoot. Na 2016 verdween Raymann plotseling van het televisiescherm, een periode die hij zelf omschrijft als confronterend. Volgens Raymann was de destijds bepalende zenderbaas Frans Klein de reden voor zijn vertrek, omdat alle deuren voor zijn nieuwe voorstellen plotseling gesloten bleven. Deze plotselinge uitsluiting zorgde voor een mentaal lastige fase waarin hij zijn carrière opnieuw moest uitvinden. Raymann heeft deze tijd echter constructief benut door zich volledig te storten op het adviseren van bedrijven over thema's zoals diversiteit en management. Hoewel de overstap naar het bedrijfsleven aanvankelijk een flinke knauw gaf aan zijn zelfvertrouwen, heeft het hem uiteindelijk verrijkt met nieuwe inzichten en vaardigheden die hij nu meeneemt in zijn nieuwe televisieavontuur. De comeback van Raymann sluit naadloos aan bij de huidige trend in entertainmentland, waarbij nostalgie en iconische karakters weer volop in de belangstelling staan





