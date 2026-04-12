Jordy Clasie: 'Wonderinjectie' maakte einde aan maandenlange blessureleed

AZ-speler Jordy Clasie onthult de details van zijn herstel na een langdurige enkelblessure. Hij beschrijft de frustraties, de steun van teamgenoten en de beslissende 'wonderinjectie' die hem terugbracht op het veld.

Jordy Clasie heeft na afloop van de wedstrijd tegen SC Heerenveen openhartig verteld over zijn maandenlange afwezigheid door een enkelblessure. De AZ-sterkhouder, die dit seizoen al meerdere maanden aan de kant stond, maakte zijn rentree in de wedstrijd tegen Heerenveen en speelde één helft mee. Het was de eerste keer sinds 28 september dat Clasie een basisplaats had. Hij onthulde dat een 'wonderinjectie' de sleutel was tot zijn snelle herstel.

Clasie vertelde dat hij al langer kampte met de blessure en dat hij meerdere terugslagen had, waardoor zijn terugkeer telkens werd uitgesteld. De twijfel over pijnvrij kunnen voetballen knaagde aan hem. \Clasie beschreef de lange revalidatieperiode als een eenzame strijd, ondanks de steun van teamgenoten. Hij vertelde dat hij veel steun had aan onder anderen Mexx Meerdink en Denso Kasius tijdens zijn revalidatie. Het samen optrekken met deze teamgenoten verlichtte de eenzaamheid en gaf hem moed. Clasie benadrukte de frustratie en het moedeloze gevoel dat de terugslagen veroorzaakten. Hij beschreef hoe zijn enkel constant niet vrij aanvoelde, wat twijfels opriep over zijn toekomst in het voetbal. 'Helaas heeft het wat langer geduurd dan ik hoopte eigenlijk', aldus de openhartige Clasie. 'Ik werd er wel moedeloos van, ook omdat ik wel wat terugslagen heb gehad. Die enkel voelde constant niet vrij en dan denk je wel: 'ga ik nog pijnvrij kunnen voetballen'. Uiteindelijk heeft een wonderinjectie het gedaan. Een kleine drie weken geleden ben ik in het ziekenhuis geweest en daar hebben ze een injectie gedaan in mijn voet. Dat heeft heel goed uitgepakt.'\De cruciale 'wonderinjectie' vond plaats in het ziekenhuis, drie weken voor zijn rentree. Deze injectie in zijn voet bleek het verschil te maken. Clasie voelde zich bevrijd van de pijn en kon eindelijk weer vrijuit bewegen. De speler erkende ook zijn frustratie over de vertraging van zijn terugkeer. Ondanks de steun van zijn teamgenoten, was de periode van revalideren en terugslagen zwaar. Clasie gaf aan dat de injectie een aanzienlijk verschil maakte en dat hij nu weer vol goede moed de toekomst tegemoet ziet. De AZ-middenvelder, die na zijn rentree direct van waarde bleek voor het elftal, is dankbaar voor de steun die hij ontving en klaar om weer volledig te presteren





