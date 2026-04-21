Jordy Clasie loopt weg met AZ-talent Kees Smit: Hij is van de buitencategorie

AZ-aanvoerder Jordy Clasie is diep onder de indruk van de kwaliteiten van teamgenoot Kees Smit en bestempelt hem als een uniek talent met een zeer grote toekomst.

Jordy Clasie , de ervaren aanvoerder van AZ, heeft zich tijdens een recente uitzending van een populair voetbalpraatprogramma in superlatieven uitgelaten over zijn jonge ploeggenoot Kees Smit . De 34-jarige middenvelder, die al de nodige watertjes heeft doorzwommen in zijn rijke carrière, steekt zijn bewondering voor het enorme potentieel van de tiener niet onder stoelen of banken.

Volgens Clasie beschikt Smit over kwaliteiten die hem doen denken aan de allergrootsten met wie hij in het verleden heeft samengespeeld, en hij is er dan ook van overtuigd dat de jonge middenvelder een glansrijke toekomst tegemoet gaat. Het talent van Smit is inmiddels ook buiten de muren van het AFAS Stadion opgevallen, getuige de hardnekkige geruchten dat hij komende zomer een toptransfer kan maken waarbij bedragen van rond de zestig miljoen euro worden genoemd.

Hoewel die astronomische bedragen in de media veel stof doen opwaaien, vindt Clasie dat dergelijke cijfers passen bij de huidige krankzinnige dynamiek van de internationale transfermarkt. Hij benadrukt dat Smit ondanks de enorme aandacht en de hoge verwachtingen opvallend nuchter blijft, wat volgens hem een cruciaal onderdeel is van zijn karakter en zijn verdere ontwikkeling als profvoetballer.

Clasie analyseert vervolgens de technische bagage van Smit met een kritische blik. Hij wijst specifiek op het uitzonderlijke inzicht, de verfijnde balbehandeling en de natuurlijke gave van de jonge AZ-speler om het spelletje te lezen. Wat Clasie echter het meest fascineert, is het constante scannen van de omgeving: Smit kijkt ontelbare keren om zich heen voordat hij de bal in bezit krijgt, een eigenschap die zelfs een routinier als Clasie bewondert.

De aanvoerder geeft ruiterlijk toe dat hij zelf niet over die specifieke, bijna intuïtieve manier van oriëntatie beschikt, wat de klasse van de jongeling in zijn ogen extra onderstreept. Op het trainingsveld ziet Clasie dagelijks hoe Smit zich onder druk uitdraait en creatieve oplossingen vindt in krappe ruimtes. Voor de ervaren middenvelder staat het buiten kijf dat Smit thuishoort in de buitencategorie.

Hij ziet in de jonge speler iemand die alleen maar beter zal gaan renderen zodra hij wordt omringd door nog meer kwaliteit. Deze lofzang vanuit de kleedkamer zal ongetwijfeld de interesse van diverse Europese grootmachten verder aanwakkeren, waardoor het de vraag is hoe lang AZ kan genieten van dit uitzonderlijke talent voordat hij zijn vleugels uitslaat naar een grotere competitie.





voetbalzonenl / 🏆 16. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

AZ Jordy Clasie Kees Smit Eredivisie Transfermarkt

United States Latest News, United States Headlines

