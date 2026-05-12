Jordy Clasie kiest voor sportieve ambitie bij AZ boven miljoenen uit het Midden-Oosten

AZ-middenvelder Jordy Clasie onthult dat hij een astronomisch salaris van Al-Wahda FC heeft afgeslagen om zijn carrière in de Eredivisie voort te zetten.

Jordy Clasie , de routiniere middenvelder van AZ, heeft in een openhartig gesprek in de podcast 'Studio Oranje' van 'VoetbalPrimeur' onthuld dat hij vorig jaar voor een enorm moreel en financieel dilemma stond.

De voetballer gaf toe dat hij serieus heeft getwijfeld over een zeer lucratieve overstap naar het Midden-Oosten, specifiek naar de Verenigde Arabische Emiraten. Het ging hierbij om een concreet aanbod van 'Al-Wahda FC', een club die bekend staat om haar vermogen om grote namen aan te trekken met astronomische bedragen.

Clasie vertelde dat de gesprekken zeer serieus waren en zelfs plaatsvonden via FaceTime, wat onderstreept dat het geen vrijblijvende interesse betrof, maar een echt plan om hem naar de Golfstaat te halen. Wanneer men spreekt over transfers naar het Midden-Oosten, gaat het vaak over bedragen die voor de meeste mensen onvoorstelbaar zijn. Clasie was eerlijk over het feit dat het aanbod omvatte dat hij jaarlijks miljoenen euro's zou kunnen verdienen.

Voor elke professionele sporter is een dergelijke som geld een enorme verleiding, aangezien het niet alleen de huidige levensstandaard, maar ook de financiële toekomst van generaties kan veiligstellen. De twijfel die Clasie ervoer, is dan ook zeer menselijk. Het is de strijd tussen de sportieve passie, de liefde voor het spel op hoog niveau in Europa en de rationele gedachte om een financiële kans te grijpen die waarschijnlijk nooit meer in deze vorm zal komen.

Ondanks de enorme financiële prikkels besloot de middenvelder uiteindelijk om niet toe te happen. Clasie koos ervoor om zijn toekomst bij AZ te verbinden door een nieuw contract te tekenen bij de Alkmaarse club. Deze beslissing getuigt van een sterke sportieve motivatie en een loyaliteit aan de Eredivisie en zijn huidige teamgenoten.

In een tijd waarin steeds meer Europese sterren, van wereldspelers tot vaste basisspelers uit topcompetities, kiezen voor de luxe van de Arabische competities, is de keuze van Clasie een opmerkelijk signaal. Hij gaf aan dat de sportieve uitdaging en de omgeving in Alkmaar op dat moment zwaarder wogen dan de glinstering van het goud in de Verenigde Arabische Emiraten. Naast deze transferperikelen besprak Clasie in de podcast ook zijn huidige situatie met betrekking tot het Nederlands Elftal.

Hoewel hij een vaste waarde is in de nationale competitie, heeft hij een streep gezet door zijn deelname aan het komende WK. Volgens Clasie is dat op dit moment 'geen item' meer waar hij zich op focust, wat aangeeft dat hij zijn prioriteiten volledig heeft verschoven naar het succes van AZ. De rust die hij heeft gevonden na het weigeren van het Al-Wahda aanbod, lijkt hem te helpen in zijn rol als leider op het veld.

De podcast 'Studio Oranje' bood hiermee een unieke inkijk in de mentale processen van een topsporter die moet balanceren tussen commercieel gewin en sportieve voldoening. De bredere trend van Midden-Oosterse clubs die agressief jagen op Europees talent blijft de voetbalwereld bezighouden. De komst van namen als Cristiano Ronaldo en Karim Benzema naar Saudi-Arabië heeft de weg vrijgemaakt voor andere clubs in de regio, zoals Al-Wahda, om actiever te worden op de transfermarkt.

Dat een speler als Jordy Clasie, die in de bloei van zijn ervaring zit, deze verleiding kan weerstaan, laat zien dat er nog steeds spelers zijn voor wie de sportieve competitie en de connectie met de eigen achterban belangrijker zijn dan een bankrekening met nulletjes in overvloed. Het is een herinnering aan de essentie van voetbal: de liefde voor het spel en de strijd op het veld





