Mike Verweij, bekend Ajax-watcher, vertelt over de hoge inzet van Jordi Cruijff tijdens het komende transferwindow. Verweij verwacht een snelle aanstelling van Míchel als nieuwe trainer en signaleert interesse in top spelers, mogelijk zelfs te groot voor Ajax. Ook de geruchten over een interesse in Roony Bardghji van Barcelona worden besproken.

Volgens Mike Verweij , journalist en Ajax -watcher, zet Jordi Cruijff , de nieuwe technisch directeur van Ajax , hoog in tijdens het komende transferwindow. Verweij suggereert dat Cruijff mogelijk zelfs bezig is met Spielers die 'te groot' zijn voor de club, wat wijst op een ambitieus maar riskant beleid.

De verwachting is dat er snel een akkoord wordt bereikt met Míchel, de Spaanse coach die onlangs zijn band met Girona verbrak na de degradatie. Verweij.coacht dat Míchel mogelijk al voor vrijdag officieel wordt aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. Dit zou een belangrijke versterking van de technische staf betekenen onder het leiderschap van Cruijff. Daarnaast blijft de interesse van Ajax in jonge talenten zoals Roony Bardghji van FC Barcelona een onderwerp van gesprek.

Verweij is niet verbaasd door deze geruchten, gezien de banden van Cruijff met Barcelona en zijn netwerk in de voetbalwereld. Hij benadrukt dat Ajax onder Cruijff inderdaad een andere, meer aanpak zal volgen, met aandacht voor spelers van toonaangevende clubs. De komende transferperiode belooft spannend te worden, met veel activiteit en mogelijke verrassingen





