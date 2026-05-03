Jordi Cruijff stelt ultiem doel: 'Volgend seizoen kampioen of ik heb gefaald'

Jordi Cruijff, technisch directeur van Ajax, heeft in een exclusief gesprek met Hans Kraay junior aangegeven dat de club volgend seizoen kampioen moet worden. Hij benadrukte dat een tussenjaar geen optie is en dat hij persoonlijk zal falen als Ajax niet de landstitel verovert. Cruijff is bereid om moeilijke beslissingen te nemen en inventief te zijn om dit doel te bereiken, ondanks de beperkte financiële middelen van de club.

De nasleep van de spannende wedstrijd tussen Ajax en PSV , die eindigde in een 2-2 gelijkspel, bracht een opmerkelijke onthulling aan het licht. Hans Kraay junior, verslaggever voor ESPN, had een exclusief gesprek met Jordi Cruijff , de technisch directeur van Ajax , direct na het fluitsignaal in de catacomben van de Johan Cruijff ArenA.

Kraay junior deelde de uitspraken van Cruijff tijdens zijn uitzending, en deze uitspraken getuigen van een ongekende ambitie en een duidelijke verwachting voor de toekomst van de Amsterdamse club. Kraay begon het gesprek door een compliment te maken over de opvoeding die Jordi Cruijff van zijn vader, Johan Cruijff, heeft gekregen.

Hij grapte over de ambities van verschillende clubs in de Eredivisie, waaronder Feyenoord, NAC Breda, SC Heerenveen en Heracles Almelo, die allemaal aan het begin van het seizoen uitspraken dat ze kampioen wilden worden. Maar de kern van het gesprek draaide om de directe en onverbloemde woorden van Jordi Cruijff zelf. Volgens Kraay junior was Cruijff uiterst resoluut in zijn visie. Hij citeerde Cruijff met de woorden: ‘Weet je, een tussenjaar bij Ajax bestaat niet.

Als ik roep dat we mee willen doen, dan is dat niet goed genoeg. Wij moeten volgend seizoen kampioen worden. ’ Deze verklaring onderstreept de hoge eisen die Cruijff aan zichzelf en de club stelt. Hij accepteert geen geleidelijke verbetering of een langetermijnplan; de focus ligt uitsluitend op het behalen van de landstitel in het komende seizoen.

Kraay benadrukte dat Cruijff niet over twee of drie seizoenen kampioen wil worden, maar direct volgend jaar. De technisch directeur was nog stelliger: ‘Wij moeten volgend seizoen kampioen worden en als dat niet zo is, dan heb ik gefaald. ’ Deze uitspraak toont aan dat Cruijff zijn eigen succes volledig meet aan het winnen van de Eredivisie. Hij is bereid om de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor het resultaat, en hij ziet falen als een onacceptabele optie.

De druk op Cruijff en de selectie is hiermee aanzienlijk toegenomen. Het is een duidelijke boodschap aan iedereen binnen de club dat er geen ruimte is voor excuses of compromissen. Kraay junior confronteerde Cruijff met de realiteit dat Ajax momenteel over beperkte financiële middelen beschikt. In plaats van zich te laten ontmoedigen door deze uitdaging, reageerde Cruijff juist optimistisch en vastberaden.

Hij verklaarde dat Ajax inventief moet zijn en dat spelers die in het verleden voor hoge bedragen zijn aangekocht, mogelijk voor een lagere prijs moeten worden verkocht. Hij gaf ook aan dat het huren van spelers een optie is, maar dat dit alles ondergeschikt is aan het uiteindelijke doel: het winnen van de landstitel.

‘Dan zullen we heel inventief moeten zijn en zullen spelers die we voor veel hebben gekocht voor minder weg moeten. We zullen moeten huren, maar we moeten kampioen worden,’ aldus Cruijff. Kraay concludeerde dat Cruijff uitsluitend is aangesteld om Ajax naar succes te leiden en dat hij niet geïnteresseerd is in het maken van vrienden. Hij citeerde Cruijff met de woorden: ‘Maar ik ben hier niet om vrienden te maken.

Ik ben hier om beslissingen te nemen. ’ Deze uitspraak bevestigt het beeld van een ambitieuze en resultaatgerichte technisch directeur die bereid is om moeilijke beslissingen te nemen om de club naar de top te leiden. De verwachtingen zijn hooggespannen en de komende periode zal uitwijzen of Cruijff in staat is om zijn ambitieuze doel te realiseren





