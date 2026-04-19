Jordan Teze droomt van WK-selectie met veelzijdige prestaties bij AS Monaco

Jordan Teze, een sleutelspeler bij AS Monaco, hoopt zijn uitstekende vorm te benutten voor een plek in de Nederlandse WK-selectie. De veelzijdige verdediger, die op meerdere posities kan spelen, deelt zijn ambities en de concurrentie binnen Oranje.

Jordan Teze beleeft een succesvol seizoen bij het Franse AS Monaco. De dynamische verdediger heeft zich ontpopt tot een betrouwbare kracht binnen het team en hoopt dat zijn uitstekende vorm hem een plek oplevert in de WK-selectie van bondscoach Ronald Koeman. Dit nieuws wordt breed uitgemeten op de clubwebsite van de huidige nummer zeven in de Franse Ligue 1.

Teze, die al vier interlands achter zijn naam heeft staan en zijn laatste optreden voor Oranje dateert uit 2023, wordt door trainer Sébastien Pocognoli dit seizoen op diverse posities ingezet. Hij fungeert regelmatig als rechtsback, centrale verdediger en zelfs op het middenveld. In 39 wedstrijden heeft de 26-jarige Nederlander al drie keer het net gevonden en daarnaast twee assists geleverd. Op de Monaco-clubsite deelt Teze openhartig zijn gedachten over zijn rol binnen het elftal.

Aanvankelijk maakte hij zich zorgen dat zijn veelzijdigheid een belemmering zou zijn, met de angst om zijn plek te verliezen wanneer andere spelers terugkeerden in de selectie. 'Eerst dacht ik dat mijn veelzijdigheid een nadeel zou zijn, omdat ik mijn plek zou verliezen als andere spelers terugkwamen', zo begint Teze, die de laatste duels overwegend als wingback speelt. 'Ik zit nu goed op mijn plek als vleugelverdediger. Op die positie kan ik gevaarlijk zijn. Maar het maakt me niet uit waar de coach me opstelt, zolang ik maar speel', vervolgt hij met een duidelijke focus op speeltijd en teamvoordeel.

Zijn recente bijdragen als aangever in belangrijke wedstrijden tegen Paris FC en Olympique Marseille onderstrepen zijn waarde voor Monaco. De blik van Teze reikt echter verder dan de clubgrenzen. Hij spreekt ook openlijk over zijn ambities met het Nederlands elftal, waarvoor hij sinds de interland tegen Gibraltar in 2023 niet meer is opgeroepen. 'Diep van binnen hoop ik nog steeds mee te kunnen doen aan het WK deze zomer.' Dit toont zijn onverminderde ambitie en toewijding aan het nationale team. 'Het nationale team blijft het allerbelangrijkste. Ik werk er elke dag naartoe en heb de afgelopen maanden laten zien dat ik op meerdere posities uit de voeten kan. Ik hoop dat de bondscoach dat ziet, want die veelzijdigheid kan nuttig zijn op zo'n toernooi', besluit hij met een oproep tot erkenning van zijn brede inzetbaarheid.

Teze erkent echter dat de concurrentie binnen de Nederlandse defensie aanzienlijk is. 'Aan de rechterkant is er veel concurrentie, met spelers als Jeremie Frimpong, Denzel Dumfries en Jurriën Timber. Het is zwaar, maar ik denk dat er misschien nog wel een plekje voor mij is', aldus de jeugdexponent van PSV. Deze bescheidenheid gecombineerd met een gezonde dosis zelfvertrouwen kenmerkt zijn visie op zijn kansen. Zijn ontwikkeling bij AS Monaco en zijn wens om Oranje te vertegenwoordigen op een groot internationaal toernooi, maken hem tot een interessante speler om in de gaten te houden gedurende het komende seizoen. De hoop op een plek in de WK-selectie is tastbaar en wordt gevoed door zijn constante prestaties en aanpassingsvermogen op het veld, factoren die bondscoach Koeman zeker zullen overwegen bij zijn definitieve keuzes





