Joost Oomen: 'Je zorgen zijn onzin, stop ermee' - Burgers met terechte zorgen en asielopvang

Druktemaker Joost Oomen spreekt uit tegen burgers met terechte zorgen over asielopvang. Hij stelt dat hun zorgen onterecht zijn en dat er geen bewijs is dat kleinschalige asielopvang onveiliger maakt. Oomen wijst op de acties van burgers tegen asielzoekers en roept hen op om hun zorgen te heroverwegen.

Druktemaker Joost Oomen : 'Je zorgen zijn onzin, stop ermee' Burgers met terechte zorgen hebben begrip voor mensen die fakkels naar asielzoekerscentra gooien. Ze zouden het zelf natuurlijk nooit doen, maar mensen zijn verontwaardigd, ze begrijpen het wel wanneer ze met zwaar vuurwerk naar brandweerauto’s smijten als die een brand willen blussen.

Burgers met terechte zorgen zijn zelf natuurlijk zeer brave, zeer normale, zeer nette burgers. Maar goed, vanuit hun terechte zorgen snappen ze heel goed dat iemand een stoeptegel door de voordeur van het gemeentehuis keilt omdat diegene zijn zin niet krijgt. Dat is iemand die zich door zijn terechte zorgen even heeft laten meesleuren, verder niets geks of gevaarlijks aan. Burgers met terechte zorgen vinden het verschrikkelijk dat alle auto’s die de gemeente in willen gecontroleerd moeten worden.

Dat is toch niet hoe ze willen dat hun nette gemeente erop staat voor het hele land? Maar de strijkers en de bivakmutsen die bij die controles worden gevonden, die dienen een hoger doel. Dat kan toch ieder weldenkend mens wel begrijpen? Burgers met terechte zorgen staan immers helemaal in hun recht met hun zorgen, ook al wijst onderzoek na onderzoek uit dat kleinschalige asielopvang er niet voor zorgt dat een buurt significant onveiliger wordt.

Maar ja, daar hebben burgers met terechte zorgen maling aan, want ja, ze hebben die zorgen en die zorgen voelen terecht. Burgers met terechte zorgen hebben die zorgen omdat ze al tien jaar, al twintig jaar, al sinds Pim Fortuyn en Janmaat en weet ik veel hoe lang, gedwangvoederd worden met het idee dat asielzoekers verkrachters en winkeldieven en moordenaars zijn.

Dat asielzoekers geen criminelen zijn, maar gewoon mensen zoals jij en ik die iets van hun leven proberen te maken, daar hebben burgers met terechte zorgen niets mee te maken, want mensen met terechte zorgen zijn bang gemaakt en dus bang. En als je bang bent, is het opeens volstrekt geoorloofd begrip te tonen voor iemand die de struiken rondom een pand in de hens zet, een pand waar mensen slapen.

Misschien moeten burgers met terechte zorgen zich eens afvragen welke acties ze met hun terechte zorgen legitimeren. Welk terreur ze met hun o zo fatsoenlijke en terechte, maar in werkelijkheid racistische en xenofobische zorgen, witwassen en goedpraten.

Misschien moeten burgers met terechte zorgen zich eens afvragen of het wel zo'n geweldig idee is om aan dezelfde kant te staan als burgers die vuurwerkbommen door brievenbussen gooien, die politieauto’s op het Malieveld in de fik steken, die theaters en gemeentehuizen kort en klein slaan, fotografen in elkaar meppen, politieagenten aanvallen, met nsb-vlaggen zwaaien terwijl ze zich verstoppen achter een mottige voetbalsjaal. En kom nu niet aanzetten met: ‘ja, maar dat is de ene groep en wij zijn, met onze terechte zorgen, een totaal andere groep.

'is al zo’n tachtig jaar een kulexcuus. Daarbij, ik zeg het nog maar een keer zodat eenieder het wel degelijk '' heeft: een wijk wordt niet onveiliger door de komst van een kleinschalig azc. Het is wetenschappelijk en journalistiek uitgezocht, je zorgen zijn onzin, stop ermee. De enige terechte zorg die je als burger terecht over asielopvang kunt hebben, is waarom het jaar in jaar uit maar niet lukt om de asielopvang in dit land fatsoenlijk te regelen.

Dat komt omdat er steeds weer politici zijn die stemmers met xenofobe, racistische denkbeelden, ‘burgers met terechte zorgen’ blijven noemen. Zolang onverantwoordelijke politici blijven zeggen dat onterechte, racistische drek een terechte zorg is, heb ik terechte zorgen over dit land





