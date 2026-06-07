Joost Luiten erkent fout na kritiek op caddie; samenwerking op het spel na KLM Open

Nederlands golfer Joost Luiten heeft zich op de slotdag van het KLM Open nauwelijks kunnen verbeteren en eindigde ver achter. Na openlijke kritiek op zijn caddie Alan Burns op zaterdag, sprak Luiten zijn berouw uit op zondag. De ruzie lijkt het einde van hun samenwerking in te leiden, die al langer stroef verliep.

De ervaren Nederland se golfer Joost Luiten heeft op de slotdag van het KLM Open in Amsterdam weinig vooruitgang boekten en eindigde in het achterveld. Op de banen van The International bleef Luiten, die de toernooi eerder tweemaal won in 2013 en 2016, ver achter op de leiders.

Na een teleurstellendeSaturday-ronde had Luiten zijn caddie Alan Burns nog openlijk bekritiseerd. Die harde woorden uit zaterdag werden op zondag nog gevoeliger. Luiten erkende dat hij zijn caddie had beschadigd met zijn uitspraken.

"Ik had dat natuurlijk niet moeten zeggen. Ik had hem niet voor de bus moeten gooien. Dat gebeurt in de frustratie en emotie na zo'n ronde. Je krijgt een paar rotvragen en dan geef je weleens een rotantwoord.

Maar jullie hadden nu wel wat te schrijven", aldus Luiten met een glimlach tegen de pers. De rol van een caddie is van cruciaal belang in de golf; naast het dragen van de clubs fungeert hij als coach, geeft strategisch advies, meett afstanden en kent de baan perfect. Luiten gaf aan dat de samenwerking met zijn Zuid-Afrikaanse caddie op de slotdag "stroef" verliep. Hij toonde begrip voor de gevoelens van Burns, die ook de publiciteit rond het ruzieprotocol meekreeg.

"Hij krijgt natuurlijk ook de krantenkoppen mee. Hij was ook niet blij vanmorgen en heel terecht. Ik was een beetje naïef om te denken dat het misschien niet opgepakt zou worden. Dit was gewoon niet verstandig van mijn kant.

Dit was zo'n uitspraak die je achteraf misschien beter niet had kunnen doen.

" De spanningen tussen Luiten en Burns zijn niet nieuw. Volgens berichten bestond er al geruime tijd wrijving, hoewel hun samenwerking anderhalf jaar duurde. Een eindscheiding lijkt onvermijdelijk, maar Luiten wilde op dat moment nog geen definitieve uitspraak doen.

"Ik ga er nu niets meer over zeggen. Goeie vraag, kan ik geen antwoord op geven.

" Luiten sloot het toernooi af met een ronde van 74 slagen (drie boven par) en een totale score van +6, wat ongeveer een gedeelde zestigste plaats betekende (de stand was voorlopig omdat niet iedereen was uitgekomen). Hij uitte opluchting dat het evenement voorbij was.

"Het waren een frustrerende laatste drie dagen. De eerste dag was nog goed. De laatste dagen waren zwaar.





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