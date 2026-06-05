Joost Luiten en Lars van der Vicht halen de cut van de KLM Open

Joost Luiten en Lars van der Vicht zijn de enige twee Nederlandse golfers die de cut van de KLM Open hebben gehaald. Voor de rest van de Nederlandse deelnemers lijkt het toernooi er na twee ronden op te zitten.

Joost Luiten en Lars van der Vicht hebben de cut gehaald van de KLM Open, het grootste golftoernooi van Nederland . Voor dertien van de overige veertien Nederland se deelnemers lijkt het toernooi er na twee van de vier speelronden op te zitten.

Nog niet alle golfers hebben de tweede ronde kunnen afmaken voor de duisternis intrad, maar die conclusie kan na de tweede dag op golfclub The International in Badhoevedorp wel getrokken worden. Donderdag werd de eerste ronde voortijdig afgebroken vanwege de harde wind. Veel spelers moesten daardoor op vrijdag aanzienlijk meer holes spelen dan gebruikelijk en een aantal zullen dat zaterdag opnieuw moeten doen. De Zweed Sebastian Söderberg kwam tot veertien holes.

Met een eagle, een bogey en drie birdies tilde hij zijn score naar -8 en gaat daarmee voorlopig aan kop. Daniel Hillier, Joe Dean en Callum Tarren volgen op één slag. Tweevoudig winnaar Luiten en landgenoot Van Vicht kwamen na twee ronden uit op -1 en dat is vrijwel zeker genoeg voor een vervolg. Amateur Nevill Ruiter (op 0 na 12 holes) is de enige andere Nederlander die nog kans maakt om het weekeinde te halen.

Vooral voor Darius van Driel is dat een hard gelag. De nummer 41 van de Europese Tour stond drie holes voor het einde nog in uitstekende positie om het slotweekend te halen, maar na een triple bogey zakte hij alsnog ver weg. Hij hoopte met een verre drive in twee slagen de bal op de green te slaan, maar zijn afslag raakte zoek en werd niet meer gevonden.

Ik heb risico genomen en dat is keihard afgestraft, aldus Van Driel tegen Golf.nl nadat hij zijn tweede ronde met +4 had afgesloten. Je weet dat je in een jaar een keer de cut gaat missen, maar dan liever niet hier. De 18-jarige Guus Lafeber, zoon van voormalig winnaar Maarten Lafeber heeft nog vijf holes te spelen in zijn tweede ronde. Maar met een opgetelde score van +13 zal hij de prestatie van zijn vader in 2003 zeker niet evenaren.

Dit jaar nog niet in ieder geval. Golfers Luiten, Van Driel en Weber mogen van NOC*NSF niet naar Spelen, Van Dam wel





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Joost Luiten Lars Van Der Vicht KLM Open Golf Nederland

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'Míchel wil Ter Stegen naar Ajax halen, maar groot obstakel houdt transfer tegen'Ajax wil zich deze zomer versterken met Marc-André ter Stegen, maar stuit daarbij op een groot obstakel. Zijn salaris vormt een serieus probleem, meldt Mundo Deportivo . Het eveneens Spaanse SPORT meldde eerder al dat trainer Míchel de 34-jarige Duitser graag naar Amsterdam ziet komen.

Read more »

Het bizarre transferverhaal van de enige Nederlander ooit bij stuntclub TorreenseSCU Torreense zorgde dit seizoen voor een ongekende sensatie door als tweedeklasser de Portugese beker te veroveren, nota bene in een finale tegen het grote Sporting Portugal. Voetbal International sprak met Floris Schaap, de enige Nederlandse speler ooit bij de club.

Read more »

Druktemaker Joost Oomen: 'In Bleiswijk komt een nieuwe wijk en die nieuwe wijk moest ook straatnamen. Arabische straatnamen om precies te zijn, want de wijk kreeg een Arabisch afwateringssysteem en daarom leek het de gemeente leuk om de straten Wadi Damm, Wadi Ali, Wadi Rum te noemen.

Read more »

Snelle over zijn lastige periode op school: 'Ik werd buitengesloten en gepest'Snelle, wiens echte naam Lars Bos is, heeft vroeger een lastige periode gekend op school. Hij werd gepest en voelde zich buitengesloten.

Read more »