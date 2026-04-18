Joost Klein parodieert Justin Bieber op Coachella, publiek juicht

Tijdens zijn tweede optreden op het Amerikaanse festival Coachella heeft de Nederlandse artiest Joost Klein de draak gestoken met Justin Bieber. Hij parodieerde de act van Bieber, die een week eerder op hetzelfde festival een laptop gebruikte tijdens zijn set. Het publiek reageerde enthousiast op de act, vooral toen Klein een hardcoreversie van Biebers hit Baby inzette.

Joost Klein , de Nederlandse sensatie die de harten van velen veroverde met zijn energieke optredens, heeft tijdens zijn tweede passage op het prestigieuze Amerikaanse festival Coachella een onverwachte show gestolen door middel van een humoristische parodie. De zanger, die vorig jaar nog Nederland vertegenwoordigde op het Eurovisie Songfestival, maakte tijdens zijn set een duidelijke verwijzing naar de recente optredens van popicoon Justin Bieber op hetzelfde festival.

Op beelden die massaal gedeeld worden op socialemediaplatforms zoals TikTok, is te zien hoe Klein op het podium een laptop opent, een directe knipoog naar Biebers optreden van het weekend ervoor. Bieber had tijdens zijn set eveneens plaatsgenomen achter een computer en liet enkele YouTube-video's zien, wat destijds tot gemengde reacties leidde. 'Laten we eens kijken wat er trending is op YouTube', sprak Bieber toen in het Engels tot het enthousiaste publiek, een scène die nu door Klein met een flinke dosis eigenzinnigheid werd overgedaan. Toen de video van Biebers optreden op het grote scherm achter Joost Klein verscheen, ging er een golf van herkenning en gejuich door de menigte. De reactie van het publiek werd nog luider en uitbundiger toen Klein vervolgens een verrassende hardcoreversie van Biebers wereldhit Baby inzette. Deze muzikale twist, gecombineerd met de visuele knipoog, zorgde voor een memorabel moment dat de creativiteit en het gevoel voor humor van de Nederlandse artiest onderstreepte. Het is duidelijk dat Klein de kunst van het entertainen beheerst en niet bang is om met zijn optredens de grenzen op te zoeken en tegelijkertijd zijn publiek te verrassen. Naast zijn eigen succesvolle optreden, had Joost Klein voor zijn tweede Coachella-show ook een bijzondere gastartiest meegenomen: zijn goede vriend Käärijä. De Finse zanger, die internationaal bekend werd met zijn aanstekelijke nummer Cha Cha Cha tijdens het Eurovisie Songfestival, deelde het podium met Klein. De twee artiesten, die ook in 2024 samen de single TRAFIK! uitbrachten, zorgden voor een energieke samenwerking die het publiek opnieuw wist te verblijden. De aanwezigheid van Käärijä onderstreepte de groeiende internationale populariteit van Klein en zijn vermogen om samen te werken met andere toonaangevende artiesten uit de muziekindustrie. Na afloop van zijn optreden deelde Joost Klein zelf een korte, maar veelzeggende boodschap op zijn Instagram Stories. 'Mogged Coachella again', schreef hij, vergezeld van twee huilende emoji's. De term 'mogged', een veelgebruikte internetterm, betekent zoveel als het overtreffen van anderen of het stelen van de show. Met deze cryptische maar zelfverzekerde boodschap liet Klein doorschemeren dat hij tevreden was met zijn optredens en het publiek volledig had weten te imponeren, mogelijk zelfs op een manier die de verwachtingen overtrof. De reactie van Klein bevestigt de succesvolle impact die hij heeft gehad op het festival en laat zien dat hij zich steeds meer profileert als een wereldwijde entertainer, die met zijn unieke stijl en persoonlijkheid een blijvende indruk achterlaat op zijn publiek en collega's





Joost Klein Coachella Justin Bieber Parodie Muziekfestival

