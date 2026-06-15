Joop Slomp naar voren geschoven als kandidaat-wethouder in Midden-Drenthe

Joop Slomp is door PRO Midden-Drenthe naar voren geschoven als kandidaat-wethouder. Hij neemt de plek in van Rieja Raven, die zich vorige week terugtrok vanwege het politiek klimaat in de gemeente.

Joop Slomp is door PRO Midden-Drenthe naar voren geschoven als kandidaat-wethouder. Hij neemt daarmee de plek in van Rieja Raven, die zich vorige week terugtrok vanwege het politiek klimaat in de gemeente.

Slomp werkt momenteel nog als wethouder in de gemeente Coevorden, maar daar neemt het nieuwe college van burgemeester en wethouders het op 30 juni over. Voor de partij van Slomp is deze keer geen plek in de coalitie. De gemeente Midden-Drenthe is geen nieuw gebied voor Slomp, hij groeide namelijk op in Nieuw-Balinge.

"Midden-Drenthe is een gemeente waar ik mij sterk verbonden mee voel en ik kijk er naar uit om mijn bijdrage te leveren aan een sterke gemeenschap. " In Midden-Drenthe is nog geen nieuwe coalitie gevormd na de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart. PRO is wel een van de partijen die aan de onderhandeltafel zit. Het is nog niet bekend of de gemeenteraad van Midden-Drenthe Slomp zal benoemen tot wethouder.

De gemeente Midden-Drenthe heeft een geschiedenis van politieke spanningen, waarbij sommige partijen hebben getwijfeld om een coalitie met elkaar te vormen. Ook in de huidige periode zijn er spanningen tussen de partijen. Rieja Raven had vorige week al aangegeven dat ze zich terugtrok vanwege de politieke spanningen in de gemeente. Nu is het aan Joop Slomp om zijn kansen te maken.

Slomp is een ervaren politicus die al jarenlang actief is in de politiek. Hij heeft al in verschillende gemeentes gediend en heeft ook op provinciaal niveau gezeten. Hij is bekend om zijn pragmatische aanpak en zijn bereidheid om met verschillende partijen te onderhandelen. Het is niet bekend of Slomp succesvol zal zijn in zijn poging om wethouder te worden in Midden-Drenthe.

De gemeenteraad van Midden-Drenthe zal moeten beslissen of Slomp zijn kansen zal krijgen om wethouder te worden. Het is een belangrijke keuze voor de gemeente en voor de toekomst van de gemeente





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Joop Slomp PRO Midden-Drenthe Kandidaat-Wethouder Midden-Drenthe Gemeenteraad

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