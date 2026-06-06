Joodse broer en zus overleven de Holocaust dankzij reddingsactie van vader

Een unieke geschiedenis van twee Joodse broers die de Holocaust overleefden dankzij een reddingsactie van hun vader. De broers, Adolf en Otto Schaap, werden in 1943 samen met duizenden andere Joodse kinderen vanuit Kamp Vught naar vernietigingskamp Sobibor gedeporteerd. Maar dankzij hun vader, die als arts in Westerbork werkte, konden ze uit de trein worden gehaald en naar een andere concentratiekamp worden gestuurd.

Een Joodse broer en zus overleven de Holocaust door een unieke reddingsactie van hun vader. Adolf en Otto Schaap werden in 1943 samen met duizenden andere Joodse kinderen vanuit Kamp Vught naar vernietigingskamp Sobibor gedeporteerd.

Maar dankzij hun vader, die als arts in Westerbork werkte, konden ze uit de trein worden gehaald en naar een andere concentratiekamp worden gestuurd. Hun redding is een unieke geschiedenis die dit weekend tijdens de herdenking van de Kindertransporten wordt herinnerd. De broers zijn nu beiden 94 jaar oud en spreken nog steeds met een diepe schok over hun ervaringen in de oorlog.

Adolf Schaap vertelt dat hij zijn meest vreselijke tijd in Kamp Vught beleefde, waar hij en zijn broer Otto werden geïnspecteerd door Nederlandse en Duitse vrouwen die een waar schrikbewind voerden. De kinderen moesten zich in rijen van drie naar lengte opstellen en werden geïnspecteerd door de grijze muizen. Adolf kan nog steeds niet begrijpen dat vrouwen zo gemeen tegen kinderen konden zijn.

Hij herinnert zich de platte kar die naast de ingang van de barakken stond, waar lijkjes van baby's en kleine kinderen werden neergelegd. De broers werden uiteindelijk uit de trein gehaald en naar een andere concentratiekamp gestuurd, waar ze hun redding vonden. Hun vader had een gevangenenruil geregeld met de Duitsers en de geallieerden, waardoor ze samen met vierhonderd andere Nederlanders uit concentratiekamp Theresienstadt naar Zwitserland werden gestuurd.

De broers zijn nu een van de weinige families die de Holocaust hebben overleefd als compleet gezin. Hun unieke geschiedenis wordt dit weekend herinnerd tijdens de herdenking van de Kindertransporten





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