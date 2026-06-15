Jongeren na mishandeling in Helmond weer vrij

De jongeren die na een mishandeling in Helmond werden opgepakt, zijn weer vrij. Zij zijn nog verdachten in het onderzoek naar het geweld.

De jongeren die vorige week werden opgepakt na een mishandeling in Helmond , zijn weer vrij. Dat melden de politie en het Openbaar Ministerie (OM) maandag.

Ze zijn wel nog verdachten in het onderzoek naar het geweld in de buurt van Sportpark De Beemd in Helmond. Een jong slachtoffer werd, zoals het er nu naar uitziet, zonder directe aanleiding mishandeld en raakte gewond. Het geweld werd ook gefilmd. Later die dag bezocht de politie twee huizen om telefoons in beslag te nemen.

Een 14-jarige jongen bij wie agenten aan de deur kwamen, werd agressief en maakte zijn telefoon kapot. Vrijdag werd nog een andere jongen van 16 jaar aangehouden. De jongens zijn allebei voorgeleid aan de rechter-commissaris, maar mochten daarna weer naar huis, zegt een woordvoerder van het OM. Ze zijn wel nog verdachten.

Ook een meisje van 16 werd aangehouden, maar zij is volgens het OM niet voorgeleid. Ze blijft wel een verdachte in het onderzoek. Dat onderzoek moet nog uitwijzen of er een aanleiding voor het geweld was en zo ja, wat die aanleiding dan was. De politie en het OM kunnen daar nu nog niets over zeggen. Het OM stelt dat andere aanhoudingen nog steeds niet worden uitgesloten





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Mishandeling Helmond Jongeren Verdachten Onderzoek

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