Jongens na vernieling bijenkasten Joure: imker kiest voor herstel in plaats van straf

Een imker uit Joure werd slachtoffer van vandalisme aan zijn bijenkasten. De daders meldden zich en gaan de schade herstellen onder begeleiding van de imker, die besloot geen aangifte te doen.

Een heftig incident in Joure heeft een verrassende en leerzame wending gekregen. Peter Bruinsma-Speksnijder, een toegewijde imker uit de Friese plaats, werd afgelopen weekend opgeschrikt door een brute vernieling van zijn bijenkasten. De daders, die in totaal twee keer op zijn terrein toesloegen, hebben zich inmiddels bij de imker gemeld. Het bleek te gaan om drie minderjarige jongens uit de buurt.

De ravage die zij aanrichtten was groot: kasten werden volledig kapotgetrapt, waardoor een aanzienlijk deel van de bijenvolken het niet heeft overleefd. De imker verklaarde eerder dat alles wat hij met veel passie had opgebouwd, in een oogwenk door zinloos geweld was verwoest. Nadat de beelden van de vernielingen de ronde deden op diverse sociale mediaplatforms, ontstond er in de omgeving veel ophef. Een van de jongens raakte dusdanig onder de indruk van de negatieve reacties op internet dat hij besloot de confrontatie aan te gaan en zijn ouders in te lichten.

Dit leidde ertoe dat de drie daders, zichtbaar aangeslagen en trillend op hun benen, bij de imker op de stoep stonden om hun excuses aan te bieden. Ze vertelden dat nieuwsgierigheid naar het effect van hun daden de drijfveer was, maar dat ze hun lesje hadden geleerd nadat ze tijdens de vernielingen flink gestoken waren door de verdedigende bijen. De afwikkeling van deze zaak verloopt op een bijzonder constructieve manier. Bruinsma-Speksnijder heeft er bewust voor gekozen om geen aangifte te doen bij de politie.

Hij redeneerde dat een officiële registratie bij Bureau Halt een blijvende smet op het cv van de jongens zou zijn, iets wat hij hen niet gunt na hun oprechte spijtbetuiging. In plaats daarvan is er gekozen voor een traject van herstel en verantwoordelijkheid. De ouders van de jongeren dragen financieel bij aan het herstel van de schade en er zijn concrete afspraken gemaakt over fysieke hulp. De jongens zullen de imker in de komende periode helpen bij het repareren en opnieuw schilderen van de beschadigde kasten.

Op deze manier leren de jongeren direct wat de gevolgen van hun daden zijn en worden ze geconfronteerd met het vakmanschap dat nodig is om een dergelijke imkerij in stand te houden. De imker benadrukt dat het zinloos is om te schreeuwen, en dat een goed gesprek meer effect sorteert op de lange termijn. Voor de imker is de situatie echter verre van rooskleurig.

De schade van dit weekend staat niet op zichzelf; in de afgelopen drie jaar is zijn terrein al zes keer het doelwit geweest van vandalisme. De cumulatieve impact is enorm: in totaal zijn er in deze periode zo'n 680.000 bijen omgekomen door toedoen van vandalen. Dit brengt niet alleen een groot dierenwelzijnsprobleem met zich mee, maar ook een flinke financiële strop. De materiële schade aan de kasten alleen al bedraagt 10.000 euro.

Daarnaast loopt de imker, die zijn honing normaliter verkoopt op streekmarkten en in lokale winkels, ongeveer 1300 kilo aan honing mis door het verlies van de bijenvolken. Met ruimte voor 1,6 miljoen bijen is zijn bedrijf een serieuze onderneming die door de aanhoudende vernielingen telkens opnieuw moet worden opgebouwd. Ondanks het verdriet en het financiële verlies, hoopt Bruinsma-Speksnijder dat dit laatste incident, door de gekozen aanpak, een definitief einde maakt aan de reeks van vernielingen op zijn terrein.





