Jonge zeearenden in Drenthe uitgeleid voor onderzoek

Twee jonge zeearenden zijn uitgeleid in het Friescheveen bij Eelde. De jongen zijn door专家 Willem van Manen uit het nest gehaald om ze te ringen, wat onderzoek naar hun levensloop en bescherming van de soort ten goede komt.

Op zo'n 30 meter hoogte, verscholen in een boom in het Friescheveen bij Eelde, ligt een indrukwekkend bouwwerk. Het nest van een zeearendenpaar. Die constructie weegt tussen de 600 en 800 kilo, vergelijkbaar met een kleine gezinsauto.

In dat enorme nest groeien dit jaar twee jonge zeearenden op. Om meer te weten te komen over hun leven, klimt Willem van Manen, deskundige van Werkgroep Zeearend Nederland, naar boven om de jongen uit het nest te halen. Op de grond krijgen ze vervolgens een ring om hun poot. Het levert een bijzonder gezicht op: twee jonge zeearenden van dichtbij.

De zeearend is de grootste roofvogel van Nederland en was jarenlang uit ons land verdwenen. Inmiddels broedt de soort weer op verschillende plekken, waaronder in Drenthe. Door ze te ringen kunnen onderzoekers de vogels volgen. Met een telescoop kan de code op de ring afgelezen worden, zodat men weet waar de vogels verblijven, hoe hun leven verloopt, waar ze terechtkomen en ook welke vogels het uiteindelijk niet redden.

Hoewel de zeearend bezig is aan een opmars, blijft de soort kwetsbaar. In heel Nederland zijn slechts zo'n 45 broedparen. Het gaat goed met de zeearend, maar er is geen reden tot onbeperkte optimisme. Er zijn nog steeds slachtoffers door vergiftiging, diefstal van jongen uit nesten en aanvaringen met bijvoorbeeld windmolens.

Juist door deze vogels te volgen, leren we meer over hun levensloop en kunnen we de soort beter beschermen. Na het ringen worden de jonge zeearenden weer veilig teruggebracht naar hun nest. Een spannend moment voor iedereen die meekijkt, waaronder Merel Zwiers, de dochter van de boswachter. Ze wil later ook graag boswachter worden.

Voor haar is het spectaculair om te zien en ze zal onthouden dat dit haar vader Bart en zij zijn. Het zou leuk zijn als deze twee jonge zeearenden straks Bart en Merel gaan heten. Dit verhaal toont de aandacht voor natuurbehoud en het werk van vrijwilligers en professionals om beschermde soorten te monitoren. De opkomst van de zeearend is een positief teken, maar de bedreigingen blijven reëel





