Vier jonge wethouders uit Brabant, waaronder Danique Hoeve (23) en Luc van den Tillaart (29), vertellen over hun motivatie, de druk om zich te bewijzen en de specifieke voordelen van hun leeftijd. Een blik op een groeiende trend in de lokale politiek.

In Meierijstad en andere Brabant se gemeenten zorgen jonge wethouders voor verandering. Luc van den Tillaart (29) en Danique Hoeve (23) zijn slechts twee voorbeelden van een groteregroep twintigers die de overheid binnenstappen.

Hoeve stopte zelfs met haar studie geneeskunde om deze functie te bekleden, terwijl Van den Tillaart zich buigt over miljoenenbegrotingen. Samen met drie andere jonge wethouders - Kevin Kanters (24) en Jonas Gruijters (29) - reflecteren zij op hun rol, de druk om zich te bewijzen en de specifieke voordelen van hun leeftijd. Het centrale thema: kunnen jonge bestuurders met weinigervaring wel de juiste beslissingen nemen voor een gemeente? De motieven van deze jonge wethouders zijn opmerkelijk gelijkwaardig.

Hoeve benadrukt de voldoening die het geeft om direct impact te maken op de plek waar je zelf bent opgegroeid. Van den Tillaart spreekt over het kunnen betekenen voor de gemeenschap en het bij elkaar brengen van diverse belanghebbenden. Kanters geniet vooral van het mensencontact en het concreet beleid kunnen maken. Gruijters waardeert de enorme variatie aan onderwerpen, van woningbouw tot crisisbeheer.

Alle vier zien het als een privilege om als jongere zitting te hebben in het college van burgemeester en wethouders. Ze willen bijdragen, en dat gevoel is krachtiger dan eventuele onzekerheid. De vraag of ze zich meer moeten bewijzen vanwege hun leeftijd krijgt uiteenlopende antwoorden. Hoeve herkent het gevoel vooral van haar tijd als raadslid, niet nu als wethouder.

Vooroordelen over leeftijd of geslacht komen nog wel eens langs, maar ze stelt dat die vaak van mensen komen die haar niet kennen. Kanters bevestigt dit: hij is meteen in de houding gegaan van 'ik ben wethouder en doe mijn best'. Hij ziet het vooroordeel van de 'broekie' die onder de duim moet worden gekregen als een uitdaging om het anderom te draaien. Gruijters erkent een innerlijke drive om dingen goed te doen, en dat verandert wel met de leeftijd.

Van den Tillaart voelt weinig druk omdat hij vanuit de raad al veel mensen kent en steun ervaart. De directe of indirecte ervaring Lansink Van der Woude van de Wethoudersvereniging benadrukt dat kritiek op gebrek aan ervaring niet alleen jongeren treft. Zij vindt het een leuke ontwikkeling dat jongeren een frisse blik meenemen, maar pleit ook voor leeftijdsdiversiteit in het bestuur.

De voordelen van jeugd zijn helder: energie, een frisse perspectief, en een natuurlijke verbinding met een groot deel van de bevolking die zelf jong is. Beslissingen hebben immers impact op de toekomst van diezelfde jongeren, waarvan sommigen nu al in die rol zitten. Deze verschuiving naar jongere wethouders is volgens Hatte van der Woude duidelijk merkbaar, vergeleken met het traditionele beeld van de oudere man als wethouder.

Het is een trend die wordt gewaardeerd vanwege de nieuwe inzichten die het meebrengt. Tegelijkertijd blijft het belangrijk dat er een evenwicht is tussen leeftijdsgroepen, zodat zowel ervaring als vernieuwing aanwezig zijn. De jonge bestuurders zelf zijn optimistisch: ze zien hun leeftijd niet als een beperking, maar als een kracht. Hun verhaal is een收缴 over engagement, leergier en de overtuiging dat je nog geen decennia aan bestuurlijke ervaring nodig hebt om verschil te maken voor jouw gemeenschap.

De praktijk zal uit moeten wijzen of deze jonge wethouders die verwachtingen kunnen waarmaken, maar hun enthousiasme en de brede ondersteuning die sommigen al voelen, zijn een veelbelovende start





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