Jonge vos doodgereden op Drentsedijk, natuurorganisaties eisen autovrije weg

Nog een dierslachtoffer op de Drentsedijk in De Onlanden, nu een jonge vos. Natuurmonumenten en Stichting Natuurbelang De Onlanden eisen dat de weg autovrij wordt. Boswachter Bart Zwiers verklaart dat gemotoriseerd verkeer er niet nodig is en dat veel meer dieren gewond raken dan bekend. Hij wijst op de historische aanleg voor landbouw en het gemis van noodzaak nu. Gemeente Noordenveld reageert niet voldoende, politieke actie nodig.

Op de Drentsedijk , die dwars door natuurgebied De Onlanden loopt, is wederom een dier doodgereden, nu een jonge vos. Dit incident versterkt de roep van natuurorganisaties om de weg autovrij te maken.

Volgens boswachter Bart Zwiers van Natuurmonumenten is deze dood onderdeel van een breder en langer bestaand probleem. Hij verklaart dat er veel meer aanrijdingen gebeuren dan bekend is en dat gemotoriseerd verkeer in het gebied niet noodzakelijk is. De weg werd ooit aangelegd als ontsluiting van landbouwpercelen, maar die noodzaak is er niet meer. Een andere routes, de Noorddijk, werd door een versmalling al afgesloten voor auto- en motorverkeer, maar dat leidde niet tot verminderde drukte op de Drentsedijk.

Natuurmonumenten heeft herhaaldelijk contact gezocht met de gemeente Noordenveld, maar kreeg nooit echt duidelijk antwoord. De verantwoordelijkheid ligt nu bij de politiek; de weg hoeft niet te verdwijnen, maar gemotoriseerd verkeer moet uitgesloten worden. Het herhaalde verlies van wildlife op de Drentsedijk onderstreept een fundamenteel conflict tussen natuurbehoud en infrastructuurgebruik. De Onlanden zijn een waardevol natuurgebied dat dienst doet als leefgebied voor vele soorten, waaronder de vos.

Het reguliere verkeer op de weg bedreigt niet alleen individuele dieren maar ook de ecologische continuïteit. Boswachter Zwiers benadrukt dat dieren die aangereden worden vaak gewond het gebied in vluchten en daar sterven, waardoor het ware aantal slachtoffers veel hoger ligt dan de gerapporteerde gevallen. Zijn pleidooi voor autovrijheid is gebaseerd op het feit dat de weg geen essentiële verbindingsfunctie meer heeft;沼 het was een historische landbouwontsluiting waarvan de nuttigheid is verdwenen.

Het voorbeeld van de Noorddijk toont dat verkeersafslag niet per se tot meer drukte op alternatieven leidt, maar een bewuste keuze voor natuurbehoud is. De impasse tussen Natuurmonumenten en de gemeente Noordenveld laat zien hoe bureaucratie en beleidsproces de dringende behoeften van natuurgebieden kunnen vertragen. Hoewel de boswachters hun zorgen herhaaldelijk aan de gemeente voorleggen, blijven concrete acties uit. Dit roept de vraag op of lokale overheden voldoende prioriteit geven aan biodiversiteit en natuurbeleving boven gemakkelijke doorgang voor autogebruikers.

De oplossing ligt niet in het opheffen van de weg, maar in het beperken of verbieden van motorvoertuigen, waardoor wandelaars en fietsers het gebied veilig kunnen blijven gebruiken. Het politieke draaiboek moet worden aangepast om deze nocive infrastructuur te herbestemmen, wat aansluit bij bredere trends van natuurvriendelijke ruimtelijke ordening. In tussentijd blijven de dieren het leven, ten koste van een onnodig verkeerssysteem dat een beschermd gebied doorknipt





RTVDrenthe / 🏆 10. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Drentsedijk De Onlanden Vos Aanrijding Autovrij Natuurmonumenten Boswachter Bart Zwiers Gemeente Noordenveld Natuurbehoud Wildlife

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jongeren mishandelen slachtoffer en filmen het: politie pakt jonge dadersEen jong slachtoffer is dinsdag gewond geraakt bij een mishandeling in de buurt van Sportpark de Beemd in Helmond. Het geweld is door meerdere jongeren gefilmd. Een jongen van 14 jaar, een meisje van 14 jaar en een jongen van 16 jaar zijn aangehouden voor betrokkenheid bij het geweld. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen volgen.

Read more »

West Ham beschermt jonge middenvelder Fernandes terwijl Manchester United een dure prijs overweegtWest Ham United zet een hoge vraagprijs van 80 miljoen pond op de 21‑jarige Portugese middenvelder, terwijl Manchester United hoopt een compromise te vinden te midden van financiële terughoudendheid en recente aanwinsten.

Read more »

Drie jonge leeuwen uit Oekraïne ondergebracht bij Stichting Leeuw in Anna PaulownaDe jonge leeuwen Sophocles, Aloka en Firas zijn gered uit Oekraïne en kunnen nu bij Stichting Leeuw onderkomen. Door de oorlog waren de dieren in gevaar en werden ze getraumatiseerd. Na een lange reis zijn ze safe in Nederland, waar ze eerst in quarantaine gaan voordat ze uiteindelijk een permanent thuis vinden in Zuid-Afrika.

Read more »