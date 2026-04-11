Jonge verdediger Nijstad bezorgt Twente de overwinning: 'Een kippenvelmoment'

Een goal van Nijstad bezorgde FC Twente de overwinning in een spannende wedstrijd. De verdediger, die pas op jonge leeftijd de basiself versterkte, beleefde een onvergetelijk moment. De overwinning was extra bijzonder door de steun van de fans, terwijl de toekomst van de speler bij de club nog onzeker is.

Een brede glimlach verscheen op het gezicht van de jonge verdediger, geflankeerd door camera's van ESPN. 'Nee, grapje,' corrigeerde hij zichzelf meteen, de spontaniteit druipend van zijn woorden. 'Ik stond gewoon op de juiste plek, dat was het belangrijkste. Sam (Lammers, red.) verlengde de bal perfect. Meer geluk dan wijsheid, maar ik ben er enorm blij mee.' De vreugde spatte er vanaf, en de echo's van het feestgedruis in De Grolsch Veste waren nog voelbaar.

Het was een cruciale goal, een moment dat de wedstrijd op zijn kop zette, en de verdediger leek nog nauwelijks te beseffen wat er net was gebeurd.\Het gevoel dat volgde, was intens. 'Voor Vak P scoren en daar kunnen juichen, dat is echt een kippenvelmoment,' bekende de speler, zijn ogen oplichtend bij de herinnering. 'Het ging zo snel, pas later in de wedstrijd drong het echt tot me door. Na het doelpunt werd ik even richting het publiek geduwd en toen besefte ik: dit is bijzonder. Hopelijk volgen er nog meer van dit soort goals, natuurlijk.' De goal, zo bleek, was ook de bekroning van een week vol verwachtingen. Nijstad en zijn teamgenoten hadden, naar eigen zeggen, al een voorgevoel dat er iets bijzonders stond te gebeuren. 'Een paar jongens uit het team en een van de assistenten voorspelden dat ik zou gaan scoren. Ik voelde het zelf ook wel een beetje. Soms heb je zo'n voorgevoel en gelukkig kwam het vandaag uit.' Dit voorgevoel, de adrenaline van de wedstrijd en de explosie van vreugde die volgde, vormden een perfecte combinatie voor een onvergetelijk moment.\De wedstrijd zelf was echter niet zonder spanning. Hoewel de eerste helft relatief eenvoudig verliep voor Twente, werd het na rust een stuk krapper in De Grolsch Veste. 'In de eerste helft hadden we zelfs 3-0 voor kunnen staan,' analyseerde Nijstad. 'Als je die kansen niet benut, valt de bal vaak aan de andere kant, en dat gebeurde in dit geval ook. Je hoopt natuurlijk dat je de wedstrijd wint na een goal. Het was een beetje nagelbijten, maar ik ben blij dat we de overwinning over de streep hebben getrokken.' De toekomst van de verdediger bij Twente is ook onderwerp van gesprek. Nijstad heeft nog een contract tot 2027, en de club wil graag verlengen. Tegelijkertijd lonkt er interesse van andere clubs, en de speler zelf weet nog niet wat de toekomst brengt. 'Ik weet het nog niet,' bekende hij. 'We gaan het allemaal zien. Het was mooi om te horen dat de fans riepen dat ik moet blijven. Dat laat zien dat Twente een warme club is. Er komen spannende weken aan.' De trainer van Twente, John van den Brom, was vol lof voor zijn speler: 'Heel mooi voor die jongen, wat hij op zo'n jonge leeftijd al laat zien.' De trainer geeft de voorkeur aan de jongeling boven aanvoerder Robin Pröpper, hoewel de routinier Nijstad helpt in zijn ontwikkeling





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Liverpool ondergaat een zware avond in Parijs, Slot hoopt op een 'Anfield voodoo' in de returnArne Slot erkent de overlevingsmodus van Liverpool tegen Paris Saint-Germain in de Champions League. De Engelse club verloor kansloos in Parijs, maar hoopt op een wederopstanding in de return op Anfield. Slot benadrukt de rol van de fans en de noodzaak tot verbetering.

Speciaal beeld moet belangrijke vrouwen eren in Heinkenszand: 'De emancipatie is vandaag de dag nog relevant'In Heinkenszand is een kunstwerk geplaatst met een duidelijke verwijzing naar vrouwen uit de geschiedenis.

Lof voor uniek Nederlands talent (18): 'Groot, sterk en een geweldig linkerbeen'John van den Brom voorziet een mooie toekomst voor FC Twente-parel Ruud Nijstad. Volgens de trainer van de Tukkers heeft de jonge centrale verdediger alles in zich om een grote voetballer te worden. Hoewel de voorwaarden er zijn moet de achttienjarige Nijstad nog wel leren, stelt Van den Brom.

Hans Kraay Jr. lyrisch over FC Twente-talent Ruud Nijstad: 'Vergelijkbaar met Krol en Israël'Hans Kraay Jr. is onder de indruk van de kwaliteiten van FC Twente-verdediger Ruud Nijstad en trekt opmerkelijke vergelijkingen met Nederlandse voetbaliconen. Hij analyseert het talent en de reden waarom topclubs interesse tonen.

Twente na 62 seconden al op voorsprong tegen Volendam • Eerste eredivisiedoelpunt NijstadIn dit blog blikken we vooruit op het voetbalweekend en volgen we de eredivisiewedstrijd FC Twente-FC Volendam.

Ruud Nijstad scoort en bezorgt FC Twente overwinningRuud Nijstad maakte zijn eerste doelpunt voor FC Twente, wat resulteerde in een 2-1 overwinning op FC Volendam. De achttienjarige verdediger, enthousiast over zijn goal en de steun van de fans, kijkt uit naar meer. De overwinning zet druk op NEC en Feyenoord.

