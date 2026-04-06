Jonge spits steelt penalty-info van Donnarumma: Bosnië overweegt WK-deelname!

Een veertienjarige spits stal de penalty-informatie van de Italiaanse doelman Gianluigi Donnarumma tijdens een kwalificatiewedstrijd. Nu wordt er in Bosnië gesproken over een bijzondere WK-deelname voor de jonge dief.

In de rubriek 'In de Kantlijn' van VI.nl worden de meest opmerkelijke voetbalberichten verzameld, van grappige quotes en gigantische blunders tot schitterende doelpunten en nieuws met een knipoog. Deze keer staat de spotlight op de veertienjarige Afan Cizmic , een spits bij een lokale amateurclub, die een opmerkelijke actie uitvoerde tijdens de kwalificatiewedstrijd tussen Bosnië en Italië. Afan was als ballenjongen aanwezig in Zenica, dichtbij het speelveld.

Toen de strafschoppen naderden, sprong zijn spitseninstinct in actie. Zoals de jeugdige voetballer zelf zegt: 'Als je een kans ziet, moet je die grijpen.' En dat deed hij dan ook. Hij zag iets uit het handdoekje van de Italiaanse doelman Gianluigi Donnarumma steken. Volgens zijn eigen getuigenis wist hij direct dat dit cruciale informatie bevatte. Inderdaad, het ging om de aantekeningen over de Bosnische penaltynemers. Hij greep de kans met beide handen aan. \Afan Cizmic bekende dat hij het papiertje onopgemerkt oppakte en verborg. Donnarumma was zichtbaar ontstemd en boos. 'Hij pakte zijn handdoek en kon het papiertje niet meer vinden, hoe hard hij ook zocht', vertelde de tiener met een glimlach aan de Bosnische televisie. De actie was niet enkel een snelle greep naar informatie; de jongen nam het papiertje mee naar huis als trofee en besloot het te veilen voor een goed doel. De gevolgen van deze actie waren even merkwaardig als vermakelijk. Donnarumma, op zijn beurt, probeerde ook de keeper van Bosnië, Nikola Vasilj, op het verkeerde been te zetten. De keeper van St. Pauli vertelde na de wedstrijd dat de Italiaanse doelman had geprobeerd zijn aantekeningen te bemachtigen. 'Ja, hij probeerde dat kapot te scheuren,' aldus Vasilj. Dit bleek echter tevergeefs. De Bosnische ploeg was voorbereid en had gelukkig een reservekopie klaarliggen. De situatie leidde tot humoristische reacties en discussies in Bosnië. \Inmiddels is er zelfs sprake van dat Afan Cizmic, als eerbetoon, mee mag naar het WK als een soort officieuze mascotte van het Bosnische team. Als dit werkelijkheid wordt, wacht er een belangrijke taak op de doelmannen van Canada, Zwitserland en Qatar. Zij zullen er alles aan moeten doen om hun penalty-informatie te beschermen tegen de nieuwsgierigheid van de jonge 'spits'. Het verhaal van Afan Cizmic is een mooi voorbeeld van hoe voetbal niet alleen over prestaties gaat, maar ook over de creativiteit en humor die de sport zo aantrekkelijk maakt. De reacties op het incident, de veiling voor het goede doel en de mogelijke deelname aan het WK tonen de unieke passie en verbondenheid die voetbal teweegbrengt. Het is een verhaal dat de essentie van de sport belichaamt: spanning, humor, en de onverwachte momenten die het voetbal zo geliefd maken wereldwijd. De impact van deze actie toont aan hoe zelfs een kleine actie grote gevolgen kan hebben en herinneringen kan creëren die lang blijven hangen





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Veel bloed in trappenhuis appartementencomplex, politie vindt twee messenIn een trappenhuis van een appartementencomplex aan de Koningin Julianaweg in Best lijkt zaterdagavond een steekpartij te zijn geweest. De politie vond twee messen. Ook werden andere sporen gevonden die duiden op een mogelijke steekpartij of een vechtpartij. Een ooggetuige heeft het over veel bloed.

Read more »

Hoe de hoop op een normale IJsselderby vervloog: 'Er leek een oplossing te komen'De IJsselderby begon zondag 97 minuten later dan gepland. Een deel van de meegereisde supporters van PEC Zwolle schendde de gemaakte afspraken , met een leeg uitvak tot gevolg. Algemeen directeur Joost Broerse blikt terug op een gitzwarte middag voor De Blauwvingers .

Read more »

De succesvolle doorstart van PSV: zo kwam de derde landstitel op rij tot standEen terugblik op een seizoen waarin PSV als enige club in Nederland ijzingwekkend constant bleef.

Read more »

Achtervolging eindigt in crash: politieauto botst op verkeerslichtEen automobilist is zondagavond aangehouden na een politieachtervolging door de Binckhorst in Den Haag. Tijdens die achtervolging is een politieauto tegen een verkeerslicht gebotst.

Read more »

Wapen gevonden bij paaseieren zoeken in parkBij een speurtocht naar paaseieren in het Utrechtse Wilhelminapark is vanochtend een wapen gevonden. Een van de deelnemers vond geen ei, maar een gaspistool.

Read more »

Tweede paasdag: drukbezochte bloemenvelden, een dichte IKEA en een gaspistoolEen overzicht in beeld.

Read more »