Jonge overlevende aardbeving in Turkije zit vast in azc: 'Ik maak me zorgen'

Humem overleefde de aardbeving in Turkije, maar worstelt met trauma's. Zijn verblijf in het azc bemoeilijkt zijn herstel. Zijn vader maakt zich grote zorgen.

De kleine Humem overleefde als wonderbaarlijk de verschrikkelijke aardbeving in Turkije in 2023, nadat hij vier dagen lang onder het puin bedolven lag. Zijn zusje Lin verloor helaas het leven, een trauma dat Humem voorgoed heeft gemerkt. Samen met zijn ouders en drie broers verblijft het gezin nu al veertien maanden in een asielzoekerscentrum (azc). De situatie is voor de getraumatiseerde Humem allesbehalve ideaal. Zijn vader, Aymen Alhasan, uit zijn grote zorgen over zijn zoon: 'Ik maak me zorgen over hem.'

Het gezin vluchtte in 2012 uit Syrië vanwege de burgeroorlog, en probeerde in de Turkse stad Kahramanmaraş een nieuw leven op te bouwen. De aardbeving, die hun leven op 6 februari 2023 overhoop gooide, maakte daar abrupt een einde aan. Aymen en zijn vrouw Iyman, samen met hun vijf kinderen, werden midden in de nacht door het natuurgeweld overvallen. Het gebouw waarin ze woonden stortte in, waardoor ze onder het puin terechtkwamen. Na twaalf uur werden Aymen, Iyman en drie van hun kinderen bevrijd. Humem (toen 8 jaar) en zijn zusje Lin (7) waren onvindbaar. Terwijl ze het geschreeuw en gehuil van Lin hoorden, konden ze niets doen. Lin werd uiteindelijk, twintig uur na de beving, dood onder het puin vandaan gehaald. Humem werd pas na vier dagen levend teruggevonden. 'We hadden de hoop bijna verloren', vertelt Aymen geëmotioneerd. De opluchting was enorm, maar het verdriet over Lin overheerste.

Humem herinnert zich de dagen onder het puin nog levendig: 'Ik was erg bang en verdrietig. Er lag allemaal puin boven mij en het was erg donker. Er was geen water en geen eten. Ik kon me niet bewegen en moest gewoon in mijn broek plassen.' Na de ramp kreeg het gezin de kans om via het hervestigingsprogramma van de Verenigde Naties een nieuw leven op te bouwen in Nederland. Ze kregen direct een verblijfsvergunning en werden gekoppeld aan de gemeente Gemert-Bakel. De vader bedankte het Nederlandse volk en de regering voor deze kans. Het gezin verblijft nu al veertien maanden in een azc, wat de situatie voor de getraumatiseerde Humem zeer bemoeilijkt.

In januari 2025 kwam het gezin terecht in het azc, eerst in Budel en later in Grave. De lange wachttijd op een eigen woning en de onzekerheid over de toekomst verergeren de symptomen van zijn posttraumatische stressstoornis (PTSS). Humem is bang voor alles wat hij hoort en wordt 's nachts vaak wakker, met zijn knieën opgetrokken en een dekentje over zich heen. De vader, Aymen, maakt zich grote zorgen over zijn zoon. Uit rapporten van de GGD Brabant-Zuidoost blijkt dat Humem inderdaad PTSS heeft opgelopen.

Ondanks alles heeft Humem een droom: hij wil ingenieur worden om sterke gebouwen te maken die bestand zijn tegen aardbevingen en andere rampen. Het hervestigingsprogramma van de Verenigde Naties biedt kwetsbare vluchtelingen, zoals het gezin van Humem, de kans op een nieuw leven in een veilige omgeving. De nadruk ligt op het bieden van medische zorg en het voorzien in basisbehoeften die in het thuisland niet beschikbaar zijn. In Nederland krijgen vluchtelingen onder andere een verblijfsstatus, huisvesting en financiële ondersteuning. De lange wachttijden en de onzekerheid in het azc zorgen er echter voor dat de trauma's van de kinderen en hun ouders extra belasting ervaren.





Overlevende aardbeving Humem (8) zit vast in azc met traumaHumem, een kind dat de aardbeving in Turkije overleefde, verblijft met zijn familie in een asielzoekerscentrum. Na de aardbeving, waarbij zijn zusje overleed, kampt Humem met een trauma. Zijn vader maakt zich zorgen over de situatie.

