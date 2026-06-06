Jonge Besiktas-spits Hekimoglu op weg naar Eredivisie: Utrecht en Vitesse geïnteresseerd

Mustafa Hekimoglu, 19-jarige talentvolle spits van Besiktas, wordt door zowel FC Utrecht als Vitesse gewenst. De Turks media spreken van een huurovereenkomst, mogelijk binnen korte termijn. Zijn contract bij Besiktas loopt nog twee jaar uit, maar de club geeft de voorkeur aan een verhuur. De nieuwe trainer Vincenzo Italiano kan invloed hebben op de beslissing. Hekimoglu debuteerde in 2023, speelde 21 wedstrijden vorig seizoen en was ook actief tegen Ajax.

Mustafa Hekimoglu , de jonge, veelbelovende spits van Besiktas , staat op het punt zijnasketcarrière mogelijk verder te zetten in de Nederlandse Eredivisie . Volgens Turkse media zijn zowel FC Utrecht als Vitesse geïnteresseerd in een huurovereenkomst voor de 19-jarige aanvaller.

Hekimoglu maakte zijn debuut voor het eerste elftal van Besiktas in 2023 en ontwikkelde zich de afgelopen periode gestaag. In het vorige seizoen maakte hij 21 wedstrijden en scoorde hij één doelpunt. Een belangrijk moment was zijn optreden in september 2024, toen hij als basisstartelf-speler uitkwam tegen Ajax in de Johan Cruijff Arena, een ontmoeting die Ajax met 4-0 won. De vorige zomer werd er ook al gespeculeerd over interesse van Ajax, maar een transfer kwam toen niet tot stand.

Besiktas geeft nu de voorkeur aan een verhuur. De Turkse media voorspellen dat er binnen zeer korte termijn duidelijkheid zal zijn over de vervolgstap van Hekimoglu, wiens contract nog twee jaar loopt. Mogelijk speelt de recente aanstelling van Vincenzo Italiano als nieuwe trainer bij Besiktas ook een rol in de toekomst van de jonge spits.

Italiano, die zaterdag werd gepresenteerd als coach van het momenteel vierde geplaatste team in de Süper Lig, kan de plannen van de club met betrekking tot Hekimoglu beïnvloeden. Beide Nederlandse clubs zien potentie in de aanvaller en hopen hem te strikken om hun eigen aanval te versterken. FC Utrecht, dat regelmatig op zoek is naar jonge talenten met groeimogelijkheden, en Vitesse, bekend om het ontwikkelen van jong spelersmateriaal, zijn bereid een risico te nemen.

Voor Hekimoglu biedt een stap naar Nederland de kans om zich te meten in een competitie die bekendstaat om haar technische speelstijl en ontwikkelingskansen voor jonge spelers. Dit verhaal komt op een moment dat de transfermarkt volactief is, met veel speculatie rond spelers zoals Dumfries, Saibari en Van Hecke, en clubs als PSV, Ajax en Feyenoord die hun selectie versterken. De komst van Hekimoglu zou een interessante aanvulling kunnen zijn op de Eredivisie, mits de onderhandelingen succesvol worden geëindigd.

Zowel Utrecht als Vitesse moeten nu snel handelen om de voorsprong te kunnen nemen in deze race





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