De negentienjarige Belgische middenvelder Noah Verkooijen verlaat PSV transfervrij na weigering contractverlenging. Zijn nieuwe club wordt waarschijnlijk SV Darmstadt 1888 in Duitsland, hoewel ook Eredivisieclubs en Sturm Graz interesse hadden. Verkooijen scoorde acht doelpunten voor Jong PSV en maakte vijf optredens voor het eerste elftal.

De Belgische middenvelder heeft ervoor gekozen om zijn contract bij PSV niet te verlengen en loopt daarmee transfervrij de deur uit. Eerder werd al duidelijk dat Verkooijen PSV zou gaan verlaten.

Peter Bosz en de clubleiding hadden hem graag in Eindhoven gehouden, maar het aanbod om langer te blijven sloeg de negentienjarige af. Zijn nieuwe avontuur zou hem wel eens kunnen leiden naar buurland Duitsland, zo wordt gemeld. Volgens de regionale krant zal Verkooijen binnenkort een keuze maken, waarschijnlijk ten faveure van een club in Duitsland. De krant weet ook te melden om welke club het gaat.

SV Darmstadt zou de transferstrijd om de diensten van Verkooijen hebben gewonnen. Dat was niet de enige club die in de race was, want ook verschillende andere Eredivisieclubs en Sturm Graz uit Oostenrijk hadden interesse in de middenvelder. Sparta Rotterdam en FC Utrecht zouden Verkooijen op de radar hebben gehad. Afgelopen seizoen speelde Verkooijen het gros van zijn wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie voor Jong PSV.

Hij kwam tot acht doelpunten en twee assists. Ook kwam hij in actie voor het eerste elftal van de Eindhovenaren. In totaal kwam hij vijf keer in actie voor de hoofdmacht: driemaal in de Eredivisie en tweemaal in het bekertoernooi. Ook deed hij nog drie wedstrijden mee in de UEFA Youth League met PSV Onder-19.

Daarin scoorde hij één keer en gaf hij één assist. Verkooijen is een veelbelovend talent dat binnen PSV doorbrak in de jeugdopleiding en zich in het laatste seizoen bewees in de reserves en af en toe in het eerste elftal. Zijn beslissing om PSV te verlaten markeert een nieuwe fase in zijn carrière, mogelijk in Duitsland waar SV Darmstadt 98 uit de Bundesliga een logische bestemming lijkt.

De transferstrijd toont aan dat zijn potentieel wordt gewaardeerd door clubs in verschillende landen, wat een goed teken is voor zijn verdere ontwikkeling. Het feit dat hij zowel in Nederland als in Oostenrijk werd.geobserveerd, onderstreept zijn aantrekkingskracht als jonge, dynamische middenvelder met een goede scoring- en voorleggast. Zijn statistieken bij Jong PSV en jeugdvoetbaltonnenen maken hem tot een complete speler die bijna klaar is voor een vaste plek in een professioneel elftal.

De komende periode zal uitwijzen of hij inderdaad naar Duitsland vertrekt of misschien alsnog in Nederland blijft, maar de huidige indicaties wijzen sterk in de richting van een stap naar het buitenland. PSV zal zijn verlies moeten opvangen met andere高空 talenten terwijl Verkoooijen nieuwe uitdagingen zal zoeken in een andere competitie waar hij meer speeltijd en groei kan verwachten.

Dit verhaal is typisch voor de moderne voetbalwereld waarin jonge spelers jong hun ervaring opdoen bij meerdere clubs en vaak een international carrière nastreven na een goede jeugdperiode bij een topclub als PSV





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Verkooijen PSV SV Darmstadt Transfervrij Middenvelder Jong PSV Eredivisie Bundesliga

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