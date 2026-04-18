Jong Ajax vecht tegen laatste plaats; Ouazane blikt vooruit naar cruciale seizoensafsluiter

Abdellah Ouazane van Jong Ajax deelt zijn ambitie om de rode lantaarn te ontlopen in de Keuken Kampioen Divisie. Ondanks een overwinning op Jong PSV, is de jonge Ajacied kritisch op zijn eigen spel en focust hij op verbeterpunten voor het beslissende duel tegen Jong FC Utrecht. Ouazane kijkt ook naar zijn toekomst bij Ajax 1 en benadrukt de veerkracht van het team door een moeilijk seizoen heen.

Abdellah Ouazane , een veelbelovend talent binnen de gelederen van Jong Ajax , is vastberaden om te voorkomen dat zijn team als laatste eindigt in de Keuken Kampioen Divisie . De jonge Ajacied, die zijn debuut in Ajax 1 reeds heeft gemaakt, kijkt hoopvol naar de toekomst en de mogelijkheden die zich voordoen. Recentelijk behaalde Jong Ajax een belangrijke 0-1 overwinning uit tegen Jong PSV.

Ondanks dit positieve resultaat, uit Ouazane toch zijn zelfkritische aard. De talentvolle middenvelder gaf na afloop aan dat hij niet volledig tevreden was over zijn persoonlijke prestatie in de wedstrijd tegen de Eindhovenaren. 'Ik zat niet lekker in de wedstrijd. Ondanks het resultaat ben ik vaak zelfkritisch. In deze wedstrijd heb ik niet mijn kwaliteiten getoond', aldus Ouazane. Hij benadrukte het belang van het tonen van dominantie op het veld, iets wat hij naar eigen zeggen in dit specifieke duel niet voldoende heeft gedaan. 'In dit soort wedstrijden moet je laten zien dat je de beste op het veld bent. Dat heb ik vandaag nagelaten.'

Met nog één wedstrijd te gaan in het seizoen, staat Jong Ajax voor een cruciale confrontatie met Jong FC Utrecht. De ploeg van Ouazane bivakkeert momenteel onderaan de ranglijst, terwijl Jong FC Utrecht een degelijke dertiende plaats bezet. 'We hebben nog één wedstrijd te gaan en daarin moet ik laten zien wat ik kan', stelt Ouazane strijdvaardig. Een overwinning tegen de leeftijdsgenoten uit Utrecht zou Jong Ajax de mogelijkheid bieden om de onderste positie te ontlopen.

De jonge Ajacied reflecteerde op de uitdagingen die het team dit seizoen heeft ondervonden, waaronder het vertrek van meerdere spelers naar het eerste elftal en het buitenland, diverse blessures en de wisselende trainersstaf. 'Je wil natuurlijk niet als laatste eindigen. We hebben drie trainers gehad, we zijn spelers kwijtgeraakt aan het eerste elftal en het buitenland en we hebben veel blessures gehad.'

Ouazane’s ambitie reikt verder dan alleen de Keuken Kampioen Divisie. Zijn debuut voor Ajax 1 in de KNVB Bekerwedstrijd tegen Excelsior Maassluis markeerde een belangrijke stap, maar hij streeft naar meer. Hij is zich bewust van de verbeterpunten die hij nog moet aanpakken om een vaste waarde te worden in het eerste elftal. 'Ik moet betrouwbaar zijn en afspraken nakomen. Vooral in het verdedigende en de omschakeling. Aanvallend kan ik makkelijk mee in de KKD en is het niet moeilijk, maar verdedigend is het een kwestie van negentig minuten lang afspraken nakomen. Daar moet ik me elke wedstrijd op focussen en dan komt de stap wel', analyseert Ouazane zijn ontwikkelpunten.

