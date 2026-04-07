Jong Ajax lijdt pijnlijke nederlaag tegen Vitesse: Bouwman kritisch op eigen spel

Jong Ajax ging hard onderuit in de Keuken Kampioen Divisie en verloor met 6-1 van Vitesse. Verdediger Aaron Bouwman uitte na afloop openlijke kritiek op zijn eigen prestatie en die van het team, waarbij hij benadrukte dat dit niet genoeg is voor het eerste elftal. De nederlaag resulteert in de laatste plaats in de competitie.

Jong Ajax beleefde een pijnlijke Paasmaandag in de Keuken Kampioen Divisie , resulterend in een vernederende 6-1 nederlaag tegen Vitesse . Na afloop van de wedstrijd stond verdediger Aaron Bouwman teleurgesteld de pers te woord, waarbij hij geen blad voor de mond nam over zijn eigen prestatie en die van het team. Zijn analyse was helder en onomwonden: het was simpelweg niet goed genoeg, niet alleen voor een plek in het eerste elftal, maar ook voor de manier waarop de wedstrijd werd gespeeld.

Bouwman erkende openlijk zijn eigen gebrekkige spel en gaf aan dat er weinig te verzachten viel over zijn prestatie. Hij benadrukte dat de teamgeest en -prestatie eveneens te wensen overlieten, met name de wijze waarop in de laatste minuten van de eerste helft twee doelpunten werden geïncasseerd, en de directe reactie op een eigen doelpunt in de tweede helft. \Bouwman, die na een maand afwezigheid weer wedstrijdminuten maakte, benadrukte dat een gebrek aan wedstrijdritme geen excuus kon zijn voor de slechte prestatie. Hij wees erop dat de wedstrijd op de agenda stond en dat de spelers zich hierop hadden moeten voorbereiden. Hij refereerde aan de kansen die hij na de winterstop in het eerste elftal kreeg, ter vervanging van Josip Sutalo, en erkende dat hij momenteel genoegen moet nemen met een rol als wisselspeler. Ondanks de huidige situatie blijft Bouwman hoopvol, maar hij beseft dat zijn huidige vorm niet voldoende is om zijn doelen te bereiken. De 6-1 nederlaag heeft desastreuse gevolgen voor Jong Ajax, dat hierdoor naar de twintigste plaats in de Keuken Kampioen Divisie zakt, en wederom hekkensluiter wordt. De achterstand op Helmond Sport en TOP Oss, die beide 35 punten hebben, bedraagt drie punten, wat de positie van Jong Ajax in de competitie nog verder bemoeilijkt.\De pijnlijke nederlaag onderstreept de problemen waar Jong Ajax momenteel mee kampt. De prestaties van de beloftenploeg zijn dit seizoen wisselvallig geweest, en de 6-1 nederlaag tegen Vitesse is een duidelijke illustratie van de moeilijkheden. De openlijke zelfkritiek van Bouwman, in combinatie met de teamanalyse, geeft aan dat er intern wel degelijk bewustzijn is van de problemen. De focus zal nu ongetwijfeld liggen op het verbeteren van de prestaties, zowel individueel als collectief, en het wegwerken van de fouten die tot deze nederlaag hebben geleid. De komende wedstrijden zullen cruciaal zijn voor Jong Ajax om zich te herpakken en te proberen de degradatiezone te ontvluchten. De fans hopen op betere tijden en op een verbetering in de prestaties van de jonge talenten





