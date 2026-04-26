Jong Ajax eindigt laatste in Keuken Kampioen Divisie: Ouazane en Nuijten teleurgesteld

Abdellah Ouazane en Paul Nuijten zijn diep teleurgesteld over de laatste plaats van Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg verloor in de laatste speelronde met 0-2 van Jong FC Utrecht, waardoor ze de degradatie niet meer konden voorkomen. Ook de trainer is niet tevreden over de prestaties van zijn team en vindt dat er te weinig energie en venijn was om niet laatste te worden.

Ouazane, die pas in de laatste fase van het seizoen bij het team kwam, geeft toe dat het een moeilijk jaar is geweest. Het hele seizoen is niet goed verlopen, zowel op sportief als mentaal vlak. We hebben nagelaten om de laatste plaats te verlaten en dat is natuurlijk heel teleurstellend. De trainer heeft gelijk dat er meer passie en inzet had moeten zijn.

Het is niet acceptabel dat een team met het logo van Ajax onderaan eindigt. We moeten ons realiseren dat we met trots moeten spelen en alles geven. Het is duidelijk dat er veel werk aan de winkel is voor de toekomst. Ook de trainer, Paul Nuijten, is niet tevreden over de prestaties van zijn team.

Hij vindt dat er te weinig energie en venijn was om niet laatste te worden. Het is een hard seizoen geweest, maar we moeten ons nu richten op de toekomst. De jongens hebben veel doorgemaakt en zijn moe, maar dat is geen excuus. We moeten ons verbeteren en ervoor zorgen dat dit niet nog eens gebeurt.

De teleurstelling is groot, maar er is hoop voor de toekomst. Jong Ajax heeft veel talent in huis en met de juiste aanpak kan het team weer naar boven. Het is nu zaak om de lessen te trekken en er sterker uit te komen. De fans mogen rekenen op een betere prestatie volgend seizoen.

Naast de teleurstelling van Jong Ajax zijn er ook andere ontwikkelingen binnen Ajax. Ko Itakura verhuist naar de bank en er wordt gespeculeerd over de toekomst van andere spelers. Ook de selectie van het Nederlands elftal blijft een gespreksonderwerp. Spelers als Wijnaldum hopen op een oproep voor het WK, terwijl er veel kritiek is op de selectie van spelers zoals W. Weghorst.

Het is een spannende tijd voor Ajax en het Nederlands elftal. De verwachtingen zijn hoog en de druk is groot. Het is nu zaak om de juiste beslissingen te nemen en ervoor te zorgen dat de prestaties weer omhoog gaan. De toekomst zal laten zien of dit lukt





