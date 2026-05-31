Jonathan Milan wint slotetappe Giro, Vingegaard Completeert Grand Tour Triple

De Deense wielrenner Jonas Vingegaard heeft de Giro d'Italia gewonnen en daarmee de selecte club van renners met overwinningen in alle drie de Grand Tours betreden. In de slotetappe in Rome pakte Jonathan Milan zijn enige ritzege, terwijl Dylan Groenewegen teleurgesteld was. Thymen Arensman eindigde als beste Nederlander op vierde plaats.

In de slotetappe van de Giro d'Italia, die in de straten van Rome werd afgelegd, boekte Jonathan Milan uiteindelijk zijn langverwachte ritzege. Na eerder in deze Giro meerdere keren op het podium te hebben gestaan, werd de 25-jarige Italiaanse sprinter van Lidl-Trek in de massasprint de snelste.

Hij versloeg onder meer de Nederlander Dylan Groenewegen, die met zijn debuterende ploeg Unibet-Rose Rockets een overwinning had gehoopt maar teleurgesteld eindigde op de vierde plaats. De dag ervoor had Groenewegen al meegedeeld dat een Giro-ritzege het grote doel was voor zijn team, dat nog nooit eerder een etappe in de Giro had gewonnen. Milan, die aanvankelijk ook zag als favoriet voor de puntenklassement, moest uiteindelijk de blauwe puntentrui zien gaan naar de Fransman Paul Magnier.

Magnier, die al enige tijd als winnaar van het puntenclassement vaststond na de afstand van zijn grootste rivalen, had in Rome geen noodzaak meer om actief de sprint aan te gaan voor extra punten, maar probeerde desondanks nog eens een vierde etappezes te veroveren. De overwinning in de algemene standings werd opnieuw bezegeld door Jonas Vingegaard.

De Deense renner van het Nederlandse Visma-Lease a Bike won de Giro voor de vijfde keer in carrière en zette daarmee zijn indrukwekkende palmares verder. Met zijn vijfde etappezwicht op de vijfde etappe van de Ronde van Italië had hij de rozetrui al veiliggesteld, en in de rustige slotetappe kwam die niet meer in gevaar.

Vingegaard is nu één van de weinige wielrenners ooit die alle drie de Grand Tours hebben gewonnen: na eerdere successen in de Tour de France en de Vuelta a España voegde hij de Giro toe aan zijn archief. Hij vervolgt daarmee een traditie van uitmuntendheid die slechts door zeven andere renners is voorafgegaan: Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Felice Gimondi, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali en Chris Froome.

Op het podium in Rome stond naast Vingegaard de Oostenrijker Felix Gall als tweede, ruim vijf minuten terug, en de Australiër Jai Hindley als derde, met slechts 29 seconden voorsprong op de Nederlander Thymen Arensman. Arensman had tijdelijk op het podium gestaan na een sterke negentiende etappe, maar verloor tijd in de koninginnenetappe en kelderde naar een vierde plaats, wel zijn beste resultaat ooit in een grote ronde. De slotdag van de Giro bood verder verschillende troostprijzen.

Giulio Ciccone van Lidl-Trek speelde een bewogen race: hij veroverde in de vierde etappe het rozetrui maar verloor die al snel weer. Uiteindelijk troostte hij zich met de blauwe bergtrui, na een bekwame prestatie in de heuvels. De strijd om de punten was al lang beslist ten gunste van Paul Magnier, nadat de Ecuadoriaan Jhonatan Narváez, met drie etappezeges in deze Giro, zich had teruggetrokken.

In de laatste etappe probeerden Filippo Ganna van Ineos, samen met Jasper Stuyven en Matteo Sobrero, een groepsprint te voorkomen met een vlucht op naplete afstand, maar het peloton, aangestuwd door het hoge tempo van Groenewegens ploeg, haalde ze enkele kilometers voor het einde in. Het werk van de Rockets-trein kwam echter niet tot een overwinning voor hun kapitein. Milan scoorde daarmee zijn enige ritzege van deze Giro, terwijl Vingegaard zijn zevende grote overall-overwinning in de carrière vierde.

Met de Giro in het zakje kan Vingegaard zich nu volledig richten op de Tour de France, waar hij opnieuw zijn rivaliteit met Tadej Pogacar zal hernieuwen, hoewel hij met deze triple een unieke prestatie eerder heeft gerealiseerd dan zijn Sloveense tegenstander





