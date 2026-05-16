John Travolta neemt erepalm in Cannes: 'Dit is ongelofelijk'

John Travolta krijgt de erepalm voor zijn gehele oeuvre van het filmfestival van Cannes. Eerder waren Tom Cruise, Harrison Ford, en Denzel Washington al eerder verrast met dezelfde prijs. Het regiedebuut van Travolta is eind deze maand op Netflix te zien.

John Travolta is gisteren tijdens het filmfestival van Cannes verrast met een erepalm. De 72-jarige acteur krijgt de prijs voor zijn gehele oeuvre. Ook noemde hij het krijgen van de oeuvreprijs 'beter dan een Oscar .

' Travolta werd in zijn leven twee keer genomineerd voor een Oscar voor beste acteur. In 1978 voor zijn rol als Tony Manero in. Hij won de prijs nooit. Wel won hij meerdere Golden Globes en een ere-Bafta-award.

Acteurs die eerder verrast werden met een erepalm waren onder anderen Tom Cruise in 2022, Harrison Ford in 2023 en Denzel Washington vorig jaar. Het regiedebuut van Travolta is eind deze maand op Netflix te zien. Het is een verfilming van een boek dat hij in 1997 uitbracht en gaat over een jongen die met zijn moeder een lange vliegreis maakt en allerlei unieke passagiers en bemanningsleden ontmoet.

Zijn dochter Elle Bleu Travolta speelt in de film een bijrol als stewardess. Het verhaal is losjes gebaseerd op Travolta's eigen ervaringen en is een ode aan vliegen. Travolta is piloot en bezit meerdere kleine toestellen en heeft in het verleden een Boeing 707 gehad waarin hij zelf vloog. Dat toestel heeft hij cadeau gegeven aan een museum in Australië





