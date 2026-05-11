John Heitinga's opstorting bij Ajax is tegengeworpen, stelt journalist

synthetaseieverkenaar asserts that decision was wrong former speculates that Feyenoord approach was correct regarding Van Persie says it is debatable whether Ajax's managers take responsibility for transfers claims Heslinga's recruitment of McConnell a mistake, and additionally maintains transfer market bore fruit with Van Persie

Het ontslag van John Heitinga bij Ajax is de foute keuze geweest, stelt Mike Verweij. Volgens de journalist hadden de Amsterdammers hetzelfde moeten handelen als Feyenoord rondom Robin van Persie.

Verweij vindt dat Heitinga niet had mogen instappen bij Ajax.. Daarop haakt Verweij aan.

"Dat daar uiteindelijk niet de juiste beslissing is genomen, dat is wel duidelijk. Ook omdat hem (John Heitinga, red. ) aan de voorkant is verteld: "Wij gaan jou door dik en dun steunen.

" Volgens Verweij is juist het tegenovergestelde gebeurd. "Wat Feyenoord eigenlijk wel heeft gedaan bij Robin van Persie, met Van Bodegom en Te Kloese, dat hebben Geelen en Kroes niet gedaan, en laten wij Beuker niet vergeten. Dat is ook wel iets wat veel mensen bij Ajax steekt. Ik weet niet of jij nog weet dat er een groot interview was met Kroes en Beuker waarbij zij allebei vertellen dat zij verantwoordelijk zijn voor het aankoopbeleid.

Afgelopen winter zat Beuker bij een of andere podcast heel stoer te vertellen dat hij over het aankoopbeleid gaat. Inmiddels is hij aan het duiken. Dat is ook logisch. De resultaten vallen tegen, de selectie is dramatisch en uit balans.

", "Heitinga heeft één grote fout gemaakt en dat was nu alweer instappen. Je wist na Farioli dat het minder zou worden, ook omdat er echt belangrijke spelers verkocht zouden worden. Wat hij ook niet goed heeft gedaan, is dat hij zich medeverantwoordelijk heeft gemaakt door James McConnell aan te laten trekken. Dat heeft hij absoluut niet goed gedaan.

Met terugwerkende kracht kan je wel zeggen: hoe is het afgelopen? ", besluit de journalist





VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ajax John Heitinga Interview Transfer Fantasy Publish

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Joris van Overeem: Oscar Gloukh heeft enkele tekorten in balverlies, moet profiteren van kansen bij AjaxJoris van Overeem, die samen met Oscar Gloukh heeft gespeeld bij Maccabi Tel Aviv en acht officiële duels heeft gespeeld met de Israëliër, heeft twijfels aan zijn prestaties bij Ajax. Volgens Van Overeem lijkt Gloukh hangend linksbuiten te spelen in balbezit bij Red Bull, maar balverlies is een zwakte. Ook oud-Ajax-scout Hans van der Zee zei over Gloukh dat hij bij balverlies niet meedoet.

Read more »

Nieuw-Zeelandse politie onderzoekt vermeende zedenzaak in hotel van speler van het nationale elftal van KaapverdiëDe Nieuw-Zeelandse politie onderzoekt een vermeende zedenzaak in een hotel in Auckland, waar een speler van het nationale elftal van Kaapverdië verbleef tijdens een internationaal oefentoernooi in maart. De verdenking luidt op een speler van Kaapverdië, maar de naam van de verdachte is niet bekendgemaakt.

Read more »

Feyenoord-opstelling tegen AZ: Robin van Persie kiest voor verrassende formatieHoofdtrainer Robin van Persie heeft voor de wedstrijd tegen AZ een verrassende formatie gekozen. Linksback Jordan Bos speelt namelijk op de linksbuitenpositie, waardoor Jordan Lotomba de linksback is. Givairo Read is nog niet fit genoeg om te starten. De overige spelers nemen hun gebruikelijke posities in. Op de rechtsbackpositie verandert ook niets, waardoor Mats Deijl gewoon de rechtsback is. Lotomba is door het schuiven met Bos de linksback. Timon Wellenreuther blijft de aanvoerder en sluitpost. Op het middenveld zijn er geen wijzigingen. Luciano Valente is de meest vooruitgeschoven middenvelder. Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Deijl, Watanabe, Trauner, Lotomba; Targhalline, Kraaijeveld, Valente; Hadj Moussa, Ueda, Bos

Read more »

Van Persie schuift met Bos, terugkeer Smal en Steijn in Feyenoord-selectieFeyenoord-trainer Robin van Persie heeft zijn opstelling voor de kraker tegen AZ op een positie gewijzigd. Jordan Lotomba komt achterin in het elftal, linksback Jordan Bos schuift twee linies naar voren. Ook kunnen Gijs Smal en Sem Steijn na lange afwezigheid hun rentree maken tijdens de voorlaatste speelronde van de Eredivisie.

Read more »