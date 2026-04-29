John de Mol gekroond tot meest invloedrijke tv-maker aller tijden

John de Mol is door vakmediaplatform Spreekbuis en NLZIET uitgeroepen tot de invloedrijkste tv-maker in de 75-jarige geschiedenis van de Nederlandse televisie. De Talpa-baas staat bovenaan een lijst van 75 sleutelfiguren, gevolgd door André van Duin en Jan Slagter.

John de Mol, de 71-jarige oprichter en eigenaar van Talpa Network, is door een panel van experts en mediaprofessionals unaniem uitgeroepen tot de meest invloedrijke tv-maker in de zeventigjarige geschiedenis van de Nederlandse televisie.

Deze prestigieuze erkenning komt voort uit een uitgebreide lijst van 75 sleutelfiguren, samengesteld door het toonaangevende vakmediaplatform Spreekbuis in samenwerking met NLZIET, ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Nederlandse televisie. De lijst is niet louter een retrospectieve blik op het verleden, maar een krachtige bevestiging van de voortdurende rol van Nederland als een wereldwijde innovator en leverancier van succesvolle tv-formats.

De positie van John de Mol aan de top van deze lijst is geen verrassing voor wie de ontwikkeling van de Nederlandse televisie de afgelopen decennia heeft gevolgd. Spreekbuis beschrijft hem al sinds de jaren tachtig als een dominante kracht in de televisie-industrie. Zijn visionaire aanpak, gecombineerd met een scherp oog voor trends en een onwrikbare vastberadenheid om te innoveren, heeft geleid tot de creatie van een indrukwekkend portfolio aan succesvolle programma's.

Zowel nationaal als internationaal heeft De Mol een onuitwisbare stempel gedrukt op het medialandschap. Door middel van zijn bedrijven Endemol en later Talpa heeft hij talloze hits geproduceerd en formats ontwikkeld die wereldwijd zijn geëxporteerd en bewerkt. Denk hierbij aan iconische programma's als Big Brother, dat een revolutie teweegbracht in de reality-tv, The Voice, dat een nieuw platform bood aan zangtalent, Deal or No Deal, dat spanning en sensatie combineerde, en Fear Factor, dat de grenzen van de deelnemers opzocht.

Wat De Mol onderscheidt van andere producenten is zijn bereidheid om risico's te nemen, te experimenteren met nieuwe ideeën en formats die niet meer werken tijdig van de buis te halen. Deze pragmatische benadering, gecombineerd met zijn creatieve flair, heeft hem tot een unieke en onmisbare figuur in de televisie-industrie gemaakt. De erkenning is niet alleen een eerbetoon aan zijn persoonlijke prestaties, maar ook aan de vele mensen die met hem hebben samengewerkt en bijgedragen aan zijn succes.

De lijst van 75 invloedrijkste tv-makers bevat naast John de Mol nog vele andere prominente namen uit de Nederlandse televisiegeschiedenis. Op de tweede plaats staat de legendarische André van Duin, een veelzijdig entertainer die decennialang het Nederlandse publiek heeft vermaakt met zijn humor en muzikaliteit. Jan Slagter, de bedenker van het populaire spelprogramma 'De Slimste Mens', completeert de top drie.

Verder vinden we in de top tien onder andere Mies Bouwman, een pionier op het gebied van de talkshow, Joop van den Ende, een succesvolle producent van musicals en tv-programma's, en Sonja Barend, een invloedrijke interviewer die bekend staat om haar scherpe vragen en onafhankelijke blik. Ook Linda de Mol en Willem Ruis, beiden bekende gezichten op de Nederlandse televisie, behoren tot de top van de Nederlandse tv-industrie.

Richard Otto, hoofdredacteur van Spreekbuis, benadrukt dat deze lijst niet alleen een historisch overzicht biedt, maar ook de unieke positie van Nederland als een wereldwijde motor achter tv-formats en innovatie onderstreept. De samenstelling van de lijst werd verzorgd door een gerenommeerd team van experts, bestaande uit journalist Rens Muller, voormalig SBS-programmadirecteur en kijkcijferanalist Tina Nijkamp en mediaondernemer Peter Contant.

Hun gezamenlijke expertise en kennis van de Nederlandse televisie hebben geresulteerd in een lijst die een eerlijk en representatief beeld geeft van de invloedrijkste figuren in de afgelopen 75 jaar. De lijst is een waardevolle bron van informatie en inspiratie voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis en de toekomst van de Nederlandse televisie





