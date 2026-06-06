John C. Reilly probeerde Leonardo DiCaprio te overtuigen Titanic te weigeren voor Boogie Nights

John C. Reilly heeft onthuld dat hij in de jaren negentig Leonardo DiCaprio probeerde te overtuigen de rol in Titanic af te slaan en in plaats daarvan in Boogie Nights te spelen. Zijn betoog, gericht op DiCaprio's carrière, mislukte.

In de jaren negentig probeerde de Amerikaanse acteur John C. Reilly zijn collega Leonardo DiCaprio ervan te overtuigen de hoofdrol in Titanic af te slaan en in plaats daarvan een rol te spelen in de film Boogie Nights .

Reilly, die goede vrienden was met regisseur Paul Thomas Anderson,weette DiCaprio te vertellen dat Anderson een van de meest getalenteerde filmmakers ooit zou worden en dat hij deze kans niet mocht missen. Volgens Reilly zou Anderson ervoor zorgen dat DiCaprio, die op dat moment nog aan het begin van zijn carrière stond, een grote ster zou worden.

Reilly herinnert zich in de podcast Where Everybody Knows Your Name dat hij tegen DiCaprio zei: Luister Leo, die film Titanic gaat over een boot die zinkt. Iedereen weet dat de boot zinkt. Niemand boeit het wie er op die boot zit. Hij voegde toe: Serieus, ik zou je geen verkeerde tip geven.

Het gaat over een zinkend schip. Ondanks deze overtuigende argumenten koos DiCaprio uiteindelijk voor de rol van Jack Dawson in Titanic. De film, uitgebracht in 1997, werd een wereldwijde kaskraker en een cultureel fenomeen. Bij de Oscaruitreichting in 1998 won Titanic maar liefst elf Academy Awards, waaronder die voor beste film en beste regie.

De enorme successen van de film markeerden het stormachtige begin van een glanzrijke en langdurige filmcarrière voor de toen 23-jarige DiCaprio. Hoewel Reillys Advies niet werd opgevolgd, blijft het een fascinerend what-if-moment uit de filmgeschiedenis. De keuze voor Titanic had ongetwijfeld een enorme impact op DiCaprio's latere carrière en status als een van de meest gerespecteerde acteurs van zijn generatie, met een reeks succesvolle films en een Oscar voor The Revenant





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John C. Reilly Leonardo Dicaprio Titanic Boogie Nights Paul Thomas Anderson

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