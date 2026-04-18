Johan Derksen haalt fors uit naar Alex Pastoor: "Absoluut niet geschikt voor Ajax"

Voormalig voetbaltrainer en analist Alex Pastoor is het middelpunt van een stevige discussie tussen Johan Derksen en Nico Dijkshoorn. Derksen uit zich kritisch over Pastoor's persoonlijkheid en geschiktheid voor een rol bij Ajax, terwijl bevriend columnist Dijkshoorn het beeld nuanceert.

De altijd uitgesproken Johan Derksen heeft wederom zijn mening geventileerd over een prominente figuur uit de voetbalwereld, ditmaal gericht op Alex Pastoor . Tijdens de recente weekafsluiting van een populair sportprogramma, waar Pastoor als analist zijn licht liet schijnen op de Conference League-kwartfinale van AZ, kwam de trainer onder vuur te liggen van Derksen. Het aanleiding voor de kritiek was niet zozeer Pastoor's analyse, maar zijn keuze voor een opvallend gekleurd jasje tijdens de uitzending. Derksen gebruikte dit als springplank om vervolgens dieper in te gaan op de huidige clubloze status van Pastoor, en deed daar nogal denigrerende uitspraken over.

Volgens Derksen is Alex Pastoor zelf heilig overtuigd van zijn eigen kwaliteiten, zozeer zelfs dat hij zich kennelijk beschouwt als een van de potentiële kandidaten voor een trainerspositie bij de Amsterdamse topclub Ajax. 'Ik denk dat hij er zelf echt van overtuigd is dat hij wel een van de kandidaten voor Ajax is', verkondigde Derksen met een schamper lachje. 'Ja, echt, zo zit die jongen in elkaar. Die heeft zichzelf heel hoog zitten.' Hoewel Derksen erkent dat dit een vorm van zelfvertrouwen is die hij ook bij zichzelf waardeert - 'Dan ben je een gelukkig mens, want dat heb ik ook' - is hij ronduit kritisch over de geschiktheid van Pastoor voor een club van het kaliber Ajax. 'Maar ik vind hem absoluut niet geschikt voor Ajax', oordeelde de voormalig manager keihard. Deze uitspraken, gedaan in een programma waar live gekeken wordt en waar vaak ongezouten meningen worden verkondigd, zorgden voor de nodige opschudding en discussie.

Nico Dijkshoorn, columnist en een goede bekende van Alex Pastoor, toonde zich echter niet in te laten met de negatieve karikatuur die Derksen van zijn vriend schetste. Dijkshoorn, die de trainer als een van de meest bescheiden personen binnen de voetbalwereld beschouwt, herkende zich totaal niet in de woorden van Derksen. Hij beschreef een anekdote van een eerdere gelegenheid waarbij Pastoor te gast was. 'Hij is hier te gast geweest aan de bar en was zo bescheiden dat hij de hele avond niets gezegd heeft. Het was zo'n beetje de slechtste gast die we ooit gehad hebben', verduidelijkte Derksen zijn perceptie van die avond, om vervolgens Dijkshoorn aan te moedigen. De columnist schetste een heel ander beeld. 'Hij is hier te gast geweest aan de bar en was zo bescheiden dat hij de hele avond niets gezegd heeft. Het was zo'n beetje de slechtste gast die we ooit gehad hebben', verduidelijkte Derksen zijn mening. 'Het is normaal gesproken een beetje een wijsneusje, maar bij ons was hij eigenlijk een', aldus Derksen, die probeerde zijn punt te maken over hoe Pastoor zich blijkbaar anders gedraagt afhankelijk van de situatie en het publiek.

Presentator Wilfred Genee probeerde de situatie te luchtiger te maken door aan Dijkshoorn te vragen of er met Pastoor te lachen viel. De schrijver, trouw aan zijn vriend, sloot het onderwerp af met een typische Dijkshoorn-grap, waarin hij het opvallende jasje van Pastoor nog even ter sprake bracht: 'Ja, maar alsnog is dit een kutjas natuurlijk.





voetbalzonenl / 🏆 16. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Johan Derksen Alex Pastoor Nico Dijkshoorn Voetbalanalyse Ajax

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Alex Pastoor schrikt al voor de aftrap van AZ: 'Dit vind ik wel heel verrassend'Alex Pastoor snapt niets van de beslissing van Leeroy Echteld om zo goed als alle basisspelers van AZ te sparen tegen Shakhtar Donetsk. De interim-trainer focust zich al op de bekerfinale van zondagavond tegen NEC, zo lijkt.

Read more »

Pastoor over AZ-dissonant: 'Hij hangt aan de gevel, is blij als hij naar bed kan'Maxim Dekker beleeft een zware eerste helft bij AZ, vindt Alex Pastoor. De analist van Ziggo Sport denkt dat de 21-jarige mandekker van de Alkmaarders blij is als hij naar bed kan.

Read more »

Read more »

Johan Derksen hekelt Alex Pastoor: 'Absoluut niet geschikt voor Ajax'Johan Derksen uit kritiek op Alex Pastoor, voormalig assistent-bondscoach van Indonesië. Derksen beschouwt Pastoor als te zelfingennoemd en ongeschikt voor Ajax. Nico Dijkshoorn, een vriend van Pastoor, herkent deze kritiek niet en noemt hem juist bescheiden en interessant buiten het voetbal om.

Read more »

Derksen en Dijkshoorn over Alex Pastoor: trainer voor Ajax?Johan Derksen uit kritiek op de zelfperceptie van Alex Pastoor en vindt hem ongeschikt voor Ajax. Nico Dijkshoorn, die Pastoor persoonlijk kent, herkent dit beeld niet en beschrijft hem als bescheiden. De discussie ontstaat naar aanleiding van de trainersvacature bij Ajax en Pastoor's eerdere trainerservaringen in Nederland en Indonesië, evenals recente prestaties met Almere City.

Read more »

Derksen: 'Hij is overtuigd dat-ie een optie is voor Ajax, zo zit-ie in elkaar'Johan Derksen denkt dat Alex Pastoor ervan overtuigd is dat hij een van de kandidaten is voor de trainersvacature bij Ajax. Dat zegt de Snor vrijdagavond in Vandaag Inside . Pastoor (59) zit sinds zijn vertrek bij Indonesië in oktober zonder werkgever.

Read more »