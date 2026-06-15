Johan Derksen: Curaçao zal geen punt meer pakken op WK

Voetbalanalist Johan Derksen denkt niet dat Curaçao, na de zware nederlaag tegen Duitsland, nog punten zal halen op het WK. Hij kritiseert de speelstijl van bondscoach Dick Advocaat en vraagt zich af waarom Curaçao aanvallend voetbalde tegen een sterk Duitsland. Verder is hij verbaasd over de tevredenheid vanFred Rutten over het resultaat, hoewel hij wel de hoop en het gevoel van het eiland prijst na het doel van Comenencia.

Johan Derksen verwacht niet dat Curaçao nog een punt gaat pakken op het WK. Het eiland ging in de eerste wedstrijd hard onderuit tegen Duitsland (7-1).

De vaste tafelgast van Vandaag Inside denkt dat Fred Rutten best tevreden zal zijn met dat resultaat.

"Ik werd er niet vrolijk van. Ik kreeg de indruk dat Dick Advocaat zichzelf wijs had gemaakt dat er eventueel nog wel een redelijk resultaat in zou zitten", steekt Derksen van wal in.

"Hij gaf vooral voorbeelden dat amateurclubs in Nederland Eredivisieclubs uitschakelen in de beker. Je moet wel realistisch blijven. Ook die twee andere wedstrijden zullen verloren gaan.

" Derksen is dan ook verbaasd over de speelstijl die Curaçao hanteerde. "Hij is een beetje overmoedig geworden, want normaal gesproken is hij een hele verdedigende coach, maar hij liet gewoon aanvallend voetballen tegen Duitsland. Dan word je afgetroefd, want Curaçao is de kleinste deelnemer ooit op een WK.

" "Het is hartstikke leuk dat ze meedoen, maar je moet als coach niet denken dat daar nog resultaat te behalen valt", gaat Derksen verder. "Ik denk dat Fred Rutten de enige was die heel tevreden was over het resultaat. Die heeft een kostelijke avond gehad.

" Rutten nam het stokje over van Advocaat, maar stapte uiteindelijk terug als bondscoach van Curaçao. Toch is Derksen ook positief gestemd over de reactie van het eiland toen Livano Comenencia de gelijkmaker binnenschoot.

"Er is verder niets mis mee. Voor Curaçao is het hartstikke mooi, want dit is de beste promotie die je je kunt"





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