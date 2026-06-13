Johan Boskamp: 'Japan is geen slechte ploeg, maar ook geen wereldelftal. België moet geduldig zijn en niet in dat mes lopen'

Belgian football commentator Johan Boskamp analyzes the opening matches of the Netherlands and Belgium at the upcoming World Cup, focusing on the teams' strengths and weaknesses, as well as the potential impact of the players' confidence on the outcome.

Zondagavond staat voor Oranje het openingsduel met Japan op het programma en komende maandag beginnen ook de Rode Duivels aan hun WK met een wedstrijd tegen Egypt e.

De in België geliefde Johan Boskamp legt beide landen alvast langs de meetlat en meet vooral hoe het met de sfeer in beide landen gesteld is.

'Het is geen slechte ploeg, maar ook geen wereldelftal. Ik verwacht dat ze België gaan opvangen op eigen helft en van daaruit proberen uit te breken', aldus Boskamp bij Met Marmoush in de spits en Salah op de flank hebben ze daar de perfecte spelers voor. Voor België wordt het dus een kwestie om geduldig te blijven en zeker niet in dat mes te lopen.

' In Nederland lijkt het vertrouwen wat minder te zijn dan bij de Belgen, zo ziet Boskamp. 'Het is volgens mij de eerste keer ooit dat de Belgen optimistischer zijn dan de Nederlanders voor de start van een WK. Maar weet je wat het mooie is? Een keertje winnen is genoeg om die stemming helemaal te doen omslaan.

Dat vind ik zo ontzettend mooi aan die Nederlanders. Maar het is wel aan de spelers om dat op gang te trekken, want nu loopt iedereen alleen maar te zeiken.





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