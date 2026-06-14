Joey Veerman treedt op in opvallende reclame, discussie over积极的信号 voor bondscoach?

Joey Veerman veroorzaakte opschudding met een paginagrote advertentie voor het Kick-off podcast, afgebeeld in een G-STAR-campagne. Journalisten reageren verward over de betekenis van deze zet, terwijl de toekomst van bondscoach Ronald Koeman het onderwerp van gesprek blijft.

Joey Veerman baarde zaterdagochtend opzien met een opvallende reclame. De PSV -middenvelder prijkt met een paginagrote advertentie van hetKick-off podcast.

"Het was een advertentie van G-STAR, daar stond hij op afgebeeld in afschuwelijke kleding. Het schijnt heel modern te zijn", vervolgt de journalist zijn verhaal, die wel kan genieten van de advertentie.

"Dat was natuurlijk heel slim gekozen. " "Dat was de discussie met Koeman, die daarover begon, en Veerman, die er zelf wat over gezegd heeft. Dan laat hij zich hiertoe verleiden", zo vertelt Driessen. Mike Verweij kan er ook wel van genieten.

"Ik vind het wel mooi dat hij dit doet. Daarmee geeft hij wel aan dat het nooit meer goed zou komen. Het is wel een soort statement", stelt de Ajax-watcher. Collega Jeroen Kapteijns is iets minder stellig.

"Ronald Koeman gaat naar alle waarschijnlijkheid stoppen na het WK. Misschien ziet de volgende bondscoach het wel in hem zitten", zegt hij.

"Hij had hierbij moeten zitten", haakt Driessen vervolgens in. "Hij heeft kwaliteiten die de spelers van dit Oranje niet have.





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