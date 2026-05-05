Joey Veerman op weg naar transfer voor 20 miljoen euro

PSV-middenvelder Joey Veerman staat op het punt om de club te verlaten voor een transfersom van ongeveer 20 miljoen euro. Hij hoopt in een top vijf-competitie te spelen.

PSV -middenvelder Joey Veerman staat op het punt om de club te verlaten voor een transfersom van ongeveer 20 miljoen euro. De 27-jarige Volendammer heeft een duidelijke wens om in een top vijf-competitie te spelen en na concrete interesse van clubs zoals Fenerbahçe, lijkt de komende zomer het ideale moment voor een overstap.

Clubwatcher Tim Reedijk meldt dat Veerman al contractuele afspraken heeft gemaakt, waardoor PSV beperkt is in de vraagprijs. De geschatte transfersom ligt rond de 20 miljoen euro, wat overeenkomt met de clausule in zijn contract. PSV nam Veerman in 2022 over van sc Heerenveen voor 6 miljoen euro en hij heeft sindsdien acht Nederlandse prijzen gewonnen met de club.

In 195 officiële wedstrijden voor PSV was hij direct betrokken bij 98 doelpunten, met 31 doelpunten en 67 assists op zijn naam. De mogelijke vertrek van Veerman betekent dat PSV actief de transfermarkt op moet voor meerdere middenvelders. Naast Veerman zal ook Ismael Saibari waarschijnlijk vervangen worden door een nieuwe aanwinst. Technisch directeur Earnest Stewart zal verantwoordelijk zijn voor het aantrekken van geschikte vervangers.

De club zal zich richten op het vinden van spelers die de creativiteit en scorend vermogen van Veerman kunnen compenseren. De zoektocht naar vervanging zal een belangrijke prioriteit zijn voor PSV in de aankomende transferperiode. De club zal waarschijnlijk een combinatie van ervaren spelers en talentvolle jongelingen overwegen om de middenveldpositie te versterken. De financiële ruimte die vrijkomt door de verkoop van Veerman zal worden gebruikt om de selectie te versterken en de concurrentiepositie van PSV te verbeteren.

Het is belangrijk voor PSV om snel te handelen om te voorkomen dat de concurrentie de gewenste spelers wegsnoept. De club heeft een uitgebreid scoutingsnetwerk en zal alle beschikbare opties zorgvuldig evalueren. De komende weken zullen cruciaal zijn voor PSV om de selectie voor het nieuwe seizoen vorm te geven. De verkoop van Veerman is een belangrijke stap in het proces, maar de club moet er wel voor zorgen dat de vervangingen van kwaliteit zijn.

De verwachtingen bij PSV zijn hoog en de club wil blijven strijden voor de landstitel en succes in Europa. De transfer van Veerman zal ongetwijfeld veel reacties oproepen bij de supporters, maar de club hoopt dat de fans de beslissing begrijpen en de nieuwe spelers steunen. De toekomst van PSV zal afhangen van de manier waarop de club omgaat met de uitdagingen die de transferperiode met zich meebrengt.

Het is belangrijk dat de club een duidelijke visie heeft en strategische beslissingen neemt om de selectie te versterken en de ambities te realiseren. De verkoop van Veerman is een kans voor PSV om zich te vernieuwen en een nieuwe impuls te geven aan de club. De club zal alles in het werk stellen om de juiste spelers aan te trekken en de successen van de afgelopen jaren voort te zetten.

De transfermarkt is een complexe wereld en PSV zal zich goed moeten voorbereiden om de beste deals te sluiten. De club heeft een ervaren team van onderhandelaars en zal proberen om de transfers zo efficiënt mogelijk af te handelen. De komende maanden zullen spannend zijn voor PSV en de supporters kunnen uitkijken naar de ontwikkelingen op de transfermarkt. De club zal transparant communiceren over de plannen en de supporters betrekken bij het proces.

Het is belangrijk dat de club en de supporters samenwerken om PSV naar een nog hoger niveau te tillen





voetbalzonenl / 🏆 16. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Joey Veerman PSV Transfer Voetbal Earnest Stewart

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Driessen haalt uit: 'Wil Koeman niet laten zien dat hij op verkeerde paard gokt'Valentijn Driessen is totaal niet te spreken over het spel van Joey Veerman in de Topper tussen Ajax en PSV (2-2). Volgens de journalist van De Telegraaf liet de middenvelder van de Eindhovenaren zaterdagavond niet zien dat hij nog een plaats in de WK-selectie wil bemachtigen.

Read more »

Driessen: 'Bosz zou hem graag bij PSV hebben, maar bij Ajax verpietert hij'Valentijn Driessen maakt gehakt van Ajax-trainer Oscar García na de teleurstellende topper tegen PSV. De verslaggever van De Telegraaf meent dat de Spanjaard een 'eerste klas bangerd is'. Daarnaast concludeert hij dat de Amsterdammers liefst zeven nieuwe basisspelers nodig hebben.

Read more »

Rodney Sneijder reageert op kritiek: 'Ik bepaal wat ik deel over mijn overleden ouders'Rodney Sneijder (35) heeft op Instagram gereageerd op de kritiek die hij krijgt over zijn berichten over zijn overleden ouders. Hij benadrukt dat hij op zijn eigen manier rouwt en dat niemand hem kan vertellen wat hij wel of niet mag delen. Het verlies van zijn ouders weegt nog altijd zwaar, en hij gebruikt sociale media om zijn verdriet te verwerken.

Read more »

René van de Kerkhof: 'Veerman heeft zichzelf uit de WK-selectie gespeeld'PSV zit al niet dik in de Nederlandse internationals en wat clubicoon René van de Kerkhof betreft kan er na de topper tegen Ajax ook definitief een streep door de naam van Joey Veerman voor het komende WK. 'Ik heb hem nog nooit zo slecht zien voetballen', zegt René in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant.

Read more »

Hiddink ziet grote ontwikkeling bij PSV-ster: 'Daarin is hij stukken verbeterd'Ismael Saibari is dit seizoen de grote blikvanger bij PSV, en toch heeft Wim Kieft het idee dat er nog meer uit de middenvelder te halen valt. Peter Bosz geeft in Rondo aan het daarmee eens te zijn, maar voegt eraan toe dat er op fysiek vlak niets valt aan te merken op Saibari.

Read more »

Bosz legt keuze Schouten boven Flamingo uit en bevestigt PSV-transferPeter Bosz verklaart waarom Jerdy Schouten de voorkeur kreeg boven Ryan Flamingo als centrale verdediger bij PSV, ondanks Flamingo's goede prestaties. Hij benadrukt Schoutens technische vaardigheden en balbezit als doorslaggevend. Daarnaast bevestigt Bosz een aankomende transfer bij PSV en geeft hij commentaar op de situatie bij NEC.

Read more »