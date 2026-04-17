Joanne van Lieshout verovert Europese judotitel in Tbilisi

Judoka Joanne van Lieshout is voor het eerst in haar carrière Europees kampioen geworden in de klasse tot 63 kilogram. Ze versloeg in de finale de Franse Manon Deketer met een houdgreep. Julie Beurskens werd in de tweede ronde uitgeschakeld.

Van Lieshout, die vorig jaar nog de EK-finale verloor maar een maand later wel de wereldtitel greep, begon als favoriete aan de eindstrijd. Haar eerdere confrontaties met Deketer verliepen gunstig, met drie gewonnen partijen op vier. Verrassend snel, nog binnen de minuut, wist de Nederlandse haar opponente in een houdgreep te nemen die ze zo lang vasthield dat de Europese titel een feit werd.

De eerdere EK-ontmoeting met Deketer, vorig jaar in de strijd om het brons, eindigde eveneens in een Nederlandse overwinning. Van Lieshout toonde haar klasse door ook in de achtste finales Dali Liloeasjvili in een houdgreep te nemen. In een uiterst spannende kwartfinale kreeg Gili Sharir in de verlenging haar derde straf, wat Van Lieshout, die zelf al twee straffen had, de overwinning opleverde.

Ook in de halve finales was een houdgreep de sleutel tot succes, ditmaal tegen Angelika Szymanska. De weg naar de titel was bewogen, maar Van Lieshout bewees haar dominantie. Deelname van landgenote Julie Beurskens aan het EK in Tbilisi eindigde echter in de tweede ronde.

De 21-jarige judoka kwam in de klasse tot 57 kilogram niet voorbij de Servische Marica Perisic. Beurskens, die eind vorig jaar nog brons won op het prestigieuze grand slamtoernooi in Abu Dhabi, profiteerde in de eerste ronde van een walk-over nadat haar tegenstander, Marina Azinou uit Cyprus, zich had teruggetrokken.

In de tweede ronde trof ze Perisic, de zilveren medaillewinnares van de EK in 2023. De wedstrijd was langdurig gelijkopgaand, maar uiteindelijk trok de Servische judoka aan het langste eind met een yuko, de kleinst mogelijke score in judo. De Europese kampioenschappen judo in Tbilisi duren tot en met zondag.

De spannende finalewedstrijden worden dagelijks uitgezonden via een livestream op NOS.nl, de mobiele app en de tv-app NOS Live. De livestreams beginnen dagelijks om 14.00 uur en bieden judofans de mogelijkheid om de wedstrijden van dichtbij te volgen.





