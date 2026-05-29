João Fonseca verrast Novak Djokovic in epische vijfsetter op Roland Garros

De 19-jarige Braziliaan João Fonseca maakt een spectaculaire comeback en slaat de drievoudig Roland Garros-kampioen Novak Djokovic na bijna vijf uur tennis uit het toernooi in de derde ronde. Fonseca overwint een setsachterstand en bereikt voor het eerst de achtste finales van een grandslam, terwijl Djokovic zijn droom op een 25ste grandslamtitel verder moet uitstellen.

Novak Djokovic moest in de derde ronde van Roland Garros het onderspit delven tegen de jonge Braziliaan João Fonseca . Na een bijna vijf uur durende emocionele strijd, die zich over vijf sets uitstrekte, verloor de Serviër met 6-4, 6-4, 3-6, 5-7, 5-7.

Djokovic, driemaal kampioen van het Franse graveltoernooi en vorig jaar halvefinalist, was de laatste speler in het veld met een Roland Garros-titel op zijn palmares. Hij blijft jagen op zijn 25ste grandslam-overwinning. Voor de 19-jarige Fonseca, die voor het eerst de derde ronde van een grandslamtoernooi haalde, was het al een droom om tegen zijn idool te mogen spelen voordat Djokovic zijn carrière afsluit.

Ondanks een hopeloze start, twee sets achter, geloofde Fonseca niet meer in zijn kans, zo bekende hij na afloop. Echter, hij had in de tweede ronde al een comeback na een 0-2 setsachterstand gemaakt en herhaalde die prestatie nu tegen de legendarische Djokovic. Met zijn rake forehand won hij de gespannen vierde set. In de beslissende vijfde set gaf Djokovic een vroege break weg, waarna Fonseca met een listige dropshot op 5-5 bracht.

Hij maakte daarna drie aces op rij op breekpunt en bereikte zo voor het eerst de achtste finales. Fonseca verklaarde na de wedstrijd dat hij eenvoudig speelde en probeerde te genieten. Hij prees Djokovic, die al op Roland Garros speelde toen Fonseca nog niet geboren was, en zei dat de Serviër nog steeds speelde alsof hij twintig was. Hij bedankte Djokovic en gaf aan blij te zijn.

Meteen na deze mooie woorden haastte Fonseca zich terug naar de microfoon, niet voor analyse, maar om zijn moeder met haar verjaardag te feliciteren





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Novak Djokovic João Fonseca Roland Garros Grandslam Tennis Comeback Achtste Finales Gravel

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Djokovic wint met moeite van thuisfavoriet Royer op Roland Garros, Zverev amper getestVoor de 21ste keer op rij gaat de 39-jarige Novak Djokovic naar de derde ronde. Hij verslaat thuisfavoriet Valentin Royer.

Read more »

Djokovic overleeft spanning tegen Royer en Zverev blijft onberispelijk in Roland GarrosDe 39-jarige Novak Djokovic behaalt voor de 21ste keer op rij plaats in de derde ronde van Roland Garros na een overwinning op Valentin Royer. Alexander Zverev verslaat TSjech Tomás Machác met een eenvoudige score. De toernooishistorie van Djokovic en de recente vorm van Zverev staan centraal in deze Roland Garros update.

Read more »

Extreme heat at Roland Garros: Players struggle, Djokovic criticizes organizationThe second grand slam tournament of the year, Roland Garros, is being affected by extreme weather conditions in Paris. Players are facing cramps and exhaustion due to temperatures above thirty degrees. The Tsjech Jakub Mensik was taken away in a wheelchair after his match lasting over 4.5 hours in the heat, and Tallon Griekspoor had to leave the court during his match against Matteo Arnaldi due to heat exhaustion. These are rare occurrences in the history of Roland Garros, with no match ever being stopped due to heat.

Read more »

Mourinho keert terug bij Real MadridJoão Mourinho heeft zijn contract ondertekend bij Real Madrid en zal tot medio 2029 blijven. De 63-jarige Portugees keert terug bij de club waar hij al eerder werkte.

Read more »