João Almeida mist Giro d'Italia door gezondheidsproblemen

Wielrenner João Almeida van UAE Emirates zal niet van start gaan in de Ronde van Italië vanwege aanhoudende gezondheidsproblemen. Hij is niet fit genoeg om de wedstrijd te rijden, zo melden de renner en zijn ploeg. Dit betekent dat een belangrijke concurrent van Jonas Vingegaard ontbreekt.

João Almeida , de Portugese wielrenner van UAE Emirates, zal niet deelnemen aan de komende Ronde van Italië. Zowel Almeida zelf als zijn ploeg hebben bekendgemaakt dat hij niet voldoende fit is om de zware drieweekse wedstrijd aan te gaan.

Deze beslissing komt als een verrassing voor velen, aangezien Almeida werd beschouwd als een van de belangrijkste concurrenten voor de Deense favoriet Jonas Vingegaard, die dit jaar zowel de Tour de France als de Giro d'Italia zal rijden. De Giro d'Italia staat gepland van 8 tot en met 31 mei. Almeida deelt zijn teleurstelling via Instagram, waar hij uitlegt dat ziekte in de afgelopen maanden een aanzienlijke impact heeft gehad op zijn voorbereiding.

Hij geeft aan dat hij simpelweg niet op tijd in staat is om de vereiste conditie te bereiken en dat, na overleg met zijn ploeg, de beslissing is genomen om rust te nemen en zich te concentreren op toekomstige doelen later dit jaar. De gezondheidsproblemen van Almeida spelen al geruime tijd. Eerder dit jaar besloot hij om Parijs-Nice over te slaan en in plaats daarvan deel te nemen aan de Ronde van Catalonië.

Zijn prestaties daar waren echter ondermaats, met een 38ste plaats in het algemeen klassement. Dit resultaat wekte al zorgen over zijn vormpeil. Vorig jaar leverde Almeida een indrukwekkende prestatie in de Vuelta a España, waar hij een felle strijd aanging met Vingegaard om de eindzege. Uiteindelijk ging de overwinning naar Vingegaard, maar Almeida wist een knappe tweede plaats te bemachtigen.

Voorafgaand aan de Vuelta had Almeida al zijn klasse bewezen door overwinningen te behalen in prestigieuze rittenkoersen zoals de Ronde van Zwitserland, de Ronde van Romandië en de Ronde van Baskenland. Deze successen hadden verwachtingen gewekt voor zijn deelname aan de Giro, maar zijn huidige fysieke toestand maakt een start onmogelijk. De afwezigheid van Almeida is een aanzienlijk verlies voor UAE Emirates, maar de ploeg beschikt nog steeds over een sterke selectie voor de Ronde van Italië.

UAE Emirates zal naar Italië afreizen met een sterke ploeg, bestaande uit onder andere Adam Yates, Marc Soler, Jay Vine, Jhonatan Narváez, Antonio Morgado, Igor Arrieta en Jan Christen. Yates wordt gezien als de belangrijkste kanshebber om Vingegaard uit te dagen, maar ook de jonge Italiaan Giulio Pellizzari wordt als een serieuze concurrent beschouwd. Pellizzari heeft recentelijk indruk gemaakt door de Ronde van de Alpen te winnen, wat zijn goede vorm aantoont.

De afwezigheid van Almeida verandert de dynamiek van de wedstrijd, maar Vingegaard blijft de absolute topfavoriet. De Giro d'Italia belooft hoe dan ook een spannende strijd te worden, met verschillende renners die ambities koesteren op de eindzege. De focus zal nu verschuiven naar de andere klassementsrenners en hun strategieën om Vingegaard te kunnen bedreigen.

De ploeg UAE Emirates zal zich moeten hergroeperen en een nieuwe strategie ontwikkelen om te proberen de afwezigheid van Almeida te compenseren en te strijden voor een goed resultaat in de algemene rangschikking. De komende weken zullen cruciaal zijn voor de voorbereiding van de renners en de uitwerking van hun tactieken voor de zware etappes in Italië





NOSsport / 🏆 12. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

João Almeida Ronde Van Italië Giro D'italia UAE Emirates Jonas Vingegaard Wielrennen Ziekte Parijs-Nice Vuelta A España Adam Yates Giulio Pellizzari

United States Latest News, United States Headlines

