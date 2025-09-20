Jimmy Kimmel Live! in onzekere tijden: Gesprekken met Disney over mogelijke terugkeer

De toekomst van de talkshow 'Jimmy Kimmel Live!' is onzeker nadat de uitzendingen zijn stopgezet na controversiële uitspraken van Jimmy Kimmel. Vertegenwoordigers voeren gesprekken met Walt Disney Co. over een mogelijke terugkeer, maar de uitkomst is onduidelijk. Zowel politieke uitspraken als de mening van oud-president Trump spelen hierbij een rol.

Vertegenwoordigers van Jimmy Kimmel , de bekende Amerikaanse talkshowhost, zijn in gesprek met Walt Disney Co. over een mogelijke terugkeer van zijn populaire programma ' Jimmy Kimmel Live!'. Het is echter nog onzeker of deze gesprekken tot een overeenkomst zullen leiden, zo meldt het vaktijdschrift Variety. De toekomst van de show, die sinds 2003 door Kimmel wordt gepresenteerd, is momenteel onzeker nadat de uitzendingen voor onbepaalde tijd zijn stopgezet.

Dit besluit kwam na controversiële uitspraken van Kimmel over de dood van de conservatieve activist Charlie Kirk. De precieze details van de gesprekken en de mogelijke voorwaarden die ABC, de zender die de show uitzendt, stelt, zijn nog niet bekend. Wat wel duidelijk is, is dat de impact van een definitieve stopzetting van het programma voor Kimmel en zijn medewerkers aanzienlijk zou zijn. Dit gegeven, samen met de eerdere stakingen in de entertainmentindustrie die al veel werkgelegenheid kostten, speelt een belangrijke rol in de beslissing om met Disney in gesprek te gaan.\De gesprekken tussen Kimmels vertegenwoordigers en Disney worden als cruciaal beschouwd, vooral gezien de huidige politieke context en de reacties op Kimmels uitspraken. Er is veel speculatie over de redenen achter de plotselinge stopzetting van de show, waarbij de uitlatingen van oud-president Donald Trump een opvallende rol spelen. Tijdens zijn staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk deed Trump een aantal uitspraken over Kimmel, waarbij hij hem onder meer beschuldigde van een gebrek aan talent en suggereerde dat de stopzetting van de show een logisch gevolg was. Trump’s uitspraken, waarin hij Kimmel bekritiseerde en de stopzetting als een gevolg van 'gebrek aan talent' bestempelde, hebben de controverse verder aangewakkerd. Verschillende Amerikaanse media, waaronder Variety, melden dat zowel ABC als Disney al geruime tijd bezorgd zijn over de scherpe kritiek die Kimmel in zijn show uitte op de politieke arena. Dit suggereert dat de controverse rond Kimmels uitspraken, gecombineerd met de kritiek op zijn humor en politieke satire, een belangrijke factor is in de huidige onzekere situatie. De toekomst van 'Jimmy Kimmel Live!' hangt dus af van de uitkomst van de gesprekken met Disney en de bereidheid van Kimmel om mogelijk concessies te doen.\De mogelijke terugkeer van 'Jimmy Kimmel Live!' is van groot belang voor zowel Kimmel zelf als voor de vele mensen die betrokken zijn bij de productie van de show. De maandenlange stakingen van schrijvers en acteurs in het recente verleden hebben al een verwoestende impact gehad op de werkgelegenheid in de entertainmentindustrie. Een definitieve stopzetting van de show zou voor nog meer mensen werkloosheid betekenen. Dit scenario is een belangrijke factor in de gesprekken met Disney. De gesprekken zijn op dit moment gericht op het vinden van een compromis waarmee zowel Kimmel als Disney kunnen instemmen, en die de terugkeer van de show op een of andere manier mogelijk maakt. Het is onduidelijk welke concessies er zullen worden gedaan of wat de specifieke voorwaarden zullen zijn die ABC stelt, maar de druk om een oplossing te vinden is groot. De fans van de show, die Kimmel al jarenlang volgen, wachten met spanning op nieuws over de toekomst van hun favoriete talkshow. De recente gebeurtenissen en de reacties van prominente figuren, zoals Donald Trump, hebben de situatie nog complexer gemaakt, en de uitkomst van de gesprekken zal waarschijnlijk aanzienlijke gevolgen hebben voor de entertainmentindustrie als geheel





